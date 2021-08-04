Mehmet Aslantuğ: Hesap soran bilinç neden ağırınıza gidiyor?

Yangın söndürmedeki yetersizlik oyuncu Mehmet Aslantuğ’u isyan ettirdi. Aslantuğ, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililere seslenerek, “Yangın uçaklarımız neden hangarda çürütülüyor? Üstelik hesabını soran bilinç ağırınıza gidiyor?” dedi.

SOZCU.COM.TR

Orman yangınları bir haftadır ülkemizin üzerine kabus gibi çöktü. 38 ilde baş gösteren alevler, en değerli ormanlarımızı küle çevirdi, köylerimizi, tatil beldelerimizi yakıp geçti.

Sivil toplum örgütleri ve halk, yangınlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, Türkiye’nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oldu.

Bu süreçte pek çok sanatçı, oyuncu ve ünlü isim de, takipçilerine konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya ve yaşananlara tepki göstermeye devam ediyor.

Son olarak yangınlarla ilgili bir paylaşım da, oyuncu Mehmet Aslantuğ’dan geldi. Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yetkililere seslendi.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Neden?

Ormanlarımız tutuşabilir elbet; teröristin husumetinden, rantiyecinin tamahkârlığından, sıcaklıktan veya dikkatsizlikten; ama yangın uçaklarımız neden hangarda çürütülüyor?.

Sel basabilir elbet; ama dere yatakları neden imara açılıyor?

Deprem vurabilir elbet; ama neden hazırlık için gereği yapılmıyor?

Üstelik hesabını soran bilinç ağırınıza gidiyor?”

İlginizi Çekebilir Şahan Gökbakar son durumu paylaştı İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı