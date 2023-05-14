Mehmet Aslantuğ, Meclis’e giremedi

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olmuştu.
Muğla’da resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99.75’i açıldı.
CHP yüzde 37.45, AKP yüzde 23.91, İYİ Parti yüzde 17.22, MHP yüzde 6.07, TİP ise yüzde 5.55 oy aldı.
39 bin 387 oyda kalan TİP’in adayı Mehmet Aslantuğ, TBMM’ye giremedi.
CHP’den dört, AKP’den iki, İYİ Parti’den bir aday milletvekili seçildi.
CHP Muğla kazanan milletvekilleri
Cumhur Uzun
Gizem Özcan
Süreyya Öneş Derici
Selçuk Özdağ
AKP Muğla kazanan milletvekilleri
Kadem Mete
Yakup Otgöz
İYİ Parti Muğla kazanan milletvekilleri
Metin Ergun