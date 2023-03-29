Mehmet Aslantuğ TİP’ten aday oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Baş, paylaşımında, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TİP daha önce de Çorlu tren katliamında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe isimlerinin de milletvekilliği aday kadrosuna dahil etmişti.