Mehmet Aypek’in katil zanlısıyla ilgili dikkat çeken iddia

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek, dün akşam Çankaya’daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 73 yaşındaki Mehmet Aypek’in oğlu Faruk Aypek, olayla ilgili emniyette ifade verdi. Aypek, şüpheli Güngör’ün yaklaşık 10 yıldır babasının yanında çalıştığını ve aynı zamanda olayın gerçekleştiği plazanın güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

“ZORLA DÜKKAN ALMIŞ”

Babasının şüpheli Güngör’e oldukça güvendiğini ve bu nedenle şahsi işlerini de onun yaptığını belirten Aypek, şu iddilarda bulundu:

– Ankara’da mütehatlik yapan Ş.A., 1.5 yıl önce babamla ortak iş yapmak istedi. Babam bunu kabul etti ve işe başladılar. Bu işi de takip etmesi için güvendiği Halil Gani Güngör’ün işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini istedi. Sincan ilçesinde inşaat devam ederken Güngör’ün yaklaşık 1-2 ay önce Ş.A.’nın başına silah dayayarak zorla kendisinden bir dükkan aldığını öğrendim.

“BORÇLARINI BABAM ÖDEMİŞ”

– Güngör’ün ayrıca Haymana’da kendisine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi de Y.A. isimli akrabamızdan babam adına aldığını, hatta buna benzer şekilde yine babamın adıyla malzeme aldığını, geri ödemediğini, babamın bu borçları ödediğini öğrendim. Babam bu şekilde Gani Güngör’ün yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum.

– Ben, bu şahıs hakkında duyduklarımı babama söyleyerek dolandırıcı ve tehlikeli biri olduğunu belirttim. Babam, şüphelinin uzun yıllardır yanımızda çalıştığını söyleyerek, çevremizdeki insanların duymasının hoş olmayacağını belirtti. Bu konuya karışmamam gerektiğini söyledi. Olay yerinde güvenlikçi olarak çalışan şüphelinin oğlunun da konuya dahil olduğunu düşünüyorum. (DHA)