Mehmet Büyükekşi’den yöneticilere ceza uyarısı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR sistemi ve hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

“4 ayda 200 saat eğitim vereceğiz”

Büyükekşi açıklamasında; “VAR ile ilgili bir tespit yapmak gerekirse, geçtiğimiz sezon 4 ayda sadece 2 saat eğitim veriliyordu. Önümüzdeki 4 ayda 200 saat VAR eğitimi vereceğiz. 100 kat artırıyoruz. Hakem akademisiyle ilgili 3-4 üniversiteyle görüşüyoruz. Hakemleri verdikleri kararlardan dolayı yargılamayalım. Hata sadece hakemler tarafından yapılmıyor. Kaleci hata yapabiliyor, golcüler hata yapabiliyor. Hakemler üzerinden oyunu okumak olmuyor. Bizim bu döngüyü değiştirmemiz lazım.” dedi.

“Para cezası olarak geri dönecek”

Federasyon Başkanı sözlerinin devamında; “Maç bitimlerinde o heyecanla bir açıklamalar yapılıyor ki, sonradan asıl önemi anlaşılıyor. Ben birçok şeyi görüyorum. İtiraz ettikleri birçok pozisyonda itiraz ettikleri şeylerin yanlış olduğunu kendileri de görüyorlar. Başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz ve futbolcularımız kesinlikle hakemle ilgili konuşma yapmasınlar. Bu konuşmalar yarın onlara para cezası olarak geri dönecek.” açıklamasında bulundu.

(NTV Spor)