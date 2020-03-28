Mehmet Cahit Turhan kimdir? Görevden alınan Ulaştırma Bakanı nereli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘atama kararı’na göre Turhan’ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı ve Mehmet Cahit Turhan’ın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte hayat hikayesi…

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

Mehmet Cahit Turhan, (d. 29 Nisan 1960, Trabzon) Türk bürokrat ve siyasetçi, eski Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı.

1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başlamış, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çeşitli teşkilatlarında bürokratik görevler üstlendi. Ocak 2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ağustos 2015 tarihinde bu görevden alınarak Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atandı. 2 Ekim 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı. 23 Temmuz 2016 tarihinde görevi sona erdi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı ve 28 Mart 2020’de görevinden alındı.