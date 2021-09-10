Mehmet Ceyhan: Biontech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacak” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından corona virüsü aşılarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Ceyhan, paylaşımında delta varyantına karşı Moderna aşısının daha etkili olduğunun göründüğünü belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, mesajında “Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan’ın paylaştığı araştırmaya göre, Moderna aşısı hastalığa karşı yüzde 95 etkinlik oranıyla başı çekerken, onu yüzde 80 ile Biontech ve yüzde 60 ile Johnson & Johnson takip ediyor.

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