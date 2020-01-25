Mehmet Demirkol: ‘Ben seni gönderemiyorum. Sen istifa et’ konuşması!

Galatasaray’da açıkça ve basın mensupları üzerinde başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında Arda Turan transferiyle başlayan ve devam eden kriz devam ediyor! Cengiz’in Rizespor maçının ardından Cuma günü saat 17.00’de düzenlediği basın toplantısında çok kritik demeçleri oldu. Bu demeçlere ise Fatih Terim, Twitter’dan sıcağı sıcağına 19.05’te tweet olarak cevap verdi.

Bu kriz hakkında Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol ilginç bir yorum getirdi. “Dün yaptığı konuşma aslında ‘Ben seni gönderemiyorum. Sen istifa et’ konuşması” diyen Demirkol’un gazetesindeki Mustafa Cengiz-Fatih Terim arasındaki krizi hakkındaki yorum şöyle;

Mustafa Cengiz: Arda Turan`ı Galatasaray üyeleri istemiyor, alamayız! Arda Turan’ı istediğini, Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay’ın yer aldığı buluşmada dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Üyeler bu işe karşı. Zorda kalırız mesajıyla reddedildi. İlgili Haberi Oku

“Şu anda izlediğimiz senaryo aslında Fatih Terim’in bundan önce Galatasaray’dan 3 kez ayrıldığında da üç aşağı beş yukarı sergilenmişti. Faruk Süren döneminde başkanın yönetme becerisiyle daha sessiz, Özhan Canaydın döneminde biraz daha duygusal, Ünal Aysal döneminde ise gümbürtülü bir şekilde sahnelendi. Bu kez Galatasaray tarihinin en zayıf başkanlarından birine karşı Terim, kendi kişisel tarihinin en güçlü halinde… Sahada, yönetimde, hiç kimse Fatih Terim’in güçlü imajının yarısına bile ulaşamaz. Dolayısıyla Mustafa Cengiz de bu durumu gayet iyi biliyor. Ancak sanırım hâlâ ona, “Bu işi halledebilirsin” diyen hayalcilerle çevrili etrafı. Dün yaptığı konuşma aslında “Ben seni gönderemiyorum. Sen istifa et” konuşması. Bundan başka bir anlam çıkarmak mümkün değil. Fatih Terim’in adını bile anmadan, Ünal Aysal’ın ‘eleman’ tavrına benzer bir şekilde sürekli ‘sayın teknik direktörümüz, hocamız’ diyerek herhalde bunu yapmak istiyor.”

Galatasaray, Fatih Terim`i görmezden geldi! Galatasaray`da Arda Turan kriziyle ilgili başkan Mustafa Cengiz`in basın toplantısının ardından teknik direktör Fatih Terim`in attığı tweet, kulübün resmi Twitter hesabı tarafından görmezden gelindi! İlgili Haberi Oku