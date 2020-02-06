Mehmet Demirkol: Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası olduğu kesin

“FENERBAHÇE BİR HASAN ALİ ÜRETEMİYOR MU?”

“Fenerbahçe’nin sol bek standartı Hasan Ali. Fenerbahçe’nin asıl bulup, oynatacağı o olacak. Sorulması gereken, Fenerbahçe’nin; Türkiye’nin her yerinden oyuncu bulabilen altyapısı, bir Hasan Ali standardı üretemiyor mu? Nasıl üretemez? Sorun orada. Bütün kavganın gürültünün altında olan bu. Bunu üretebiliyor olması lazım Fenerbahçe’nin ya da Galatasaray’ın ya da Beşiktaş’ın. Finansal sorunlar bundan kaynaklı. Hepsi bundan oluyor. Tarık Çamdal üretemiyor mu ya Galatasaray?”