Mehmet Demirkol: ‘Ozan Tufan kararı kendisi verecek… Kendimi onun yerine koyuyorum…’

Fenerbahçe’de performansıyla alkış toplayan milli futbolcu Ozan Tufan’ın sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa kulüplerinin de radarında olan Ozan Tufan ile yeni sözleşme imzalamak isterken, 24 yaşındaki futbolcunun vereceği karar da merak konusu.

Konu hakkında görüşlerini dile getiren Mehmet Demirkol “Ozan Tufan, Fenerbahçe’den bedelsiz ayrılacak mı, bunun kararını kendisi verecek. Fenerbahçe’ye bir borcu var mı, kalmalı mı bunların cevabı Ozan Tufan’da. Kendimi, yerine koyuyorum, Fenerbahçe, Ozan Tufan’ı 7-8 milyon Euro ödeyerek aldı ve hiçbir şey vermedi. Ayrılırsa diyecek bir şeyim olmaz ama yerinde olsam düşünürdüm” dedi.

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Profesyonel dünyada bu tarz ayrılıkların olduğunu ancak ülkemizde bu durumun hoş karşılanmadığının altını çizen Demirkol “Bu profesyonelliği doğru algılamalıyız. Tabii ki karşılığını almak şartıyla. Kontrat yenileyerek gitmek daha iyi olur. Mesela Ozan Kabak örneği var. Serbest kalma maddesi 7.5 milyon Euro’ydu ama 13’e gitti. Hiçbir Galatasaraylı tek bir kötü söz söylemez. Caner Erkin’e yapılanlar korkunç. Ozan Tufan efsane olabilir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol ayrıca “Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan üçgeni kurulursa, Ozan’ın performansı daha da artar. ‘Bundan fazlası da mı var?’ denilebilir ama var” diye konuştu.