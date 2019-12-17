Mehmet Demirkol’dan Ali Koç açıklaması! ‘En büyük hatası…’

beIN Sports kanalında yayınlanan ‘beIN Manşet’ Mehmet Demirkol, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Demirkol Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptığı en büyük hatanın Aykut Kocaman ile devam etmemesi olduğunu açıkladı. İşte Mehmet Demirkol’un açıklamaları…

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir şeylerin doğru yapılmadığını ve sakatlıkların olduğunu söylüyor. Teknik direktörlük aşçılık gibidir. Elindeki malzemeyle en iyisini ortaya çıkarmaya çalışırsın. Fenerbahçe yarışın içinde olması için çok yüksek şut yüzdesiyle oynamalı. Vurduğunu atmalı. Fenerbahçe’nin orta sahası doğru bir planla oyunu kurmalı. Sivasspor neredeyse orta sahasız oynuyordu. İki tane defansif orta sahası savunmacıydı. 6’ya 4 oynadı.

‘ERSUN YANAL ÇİZEMEMİŞ’

Fenerbahçe’nin böyle bir rakibe karşı topu vermemesi gerekirdi. Ersun Yanal bunu çizememiş. Git-gel olmaya başlayınca Fenerbahçe pozisyonlar bulmaya başladı. Emre ve Gustavo’ya hiçbir şey demesen bile onlar topu alıp vermezler. Burada bir teknik direktörlük sorunu var. Şampiyonluk kimyası denen bir şey var.Emre Belözoğlu çok önemli bir oyuncu ama 39 yaşındayken Fenerbahçe’nin temel direği olmaz. Her şeyi onun üzerinden inşa etmek yanlış.

Ersun hoca Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlatıyor. Ben İslam Çupi’yi okudum, bir daha okumama gerek yok. Bana hatırlatmasına gerek yok. Bunu anlatmak insanlara iyi gelmez. Zanka çok çabuk gözden çıktı. Bence elindekilerden ayağı en iyi olan stoper Zanka.

‘ALİ KOÇ’UN EN BÜYÜK HATASI’

Cocu ile ipler koptuktan sonra kim olabilirdi? Oynattığı oyunun hayranı olmamakla, çok hoşlanmamakla birlikte; en büyük hatanın, Ali Koç’un en başta Aykut Kocaman’la 1 sene daha devam etmemesi olduğunu düşünüyorum. Bana güzel gelmiyor oyunu ama başarısız olduğunu söyleyebilir miyiz Aykut hocanın, büyük oranda başarılıdır. 2 transferle bu takım şampiyon olur diyordu, geçen sene şampiyonluk 69 puanla geldi, demek ki olabilirmiş. Bayrağı açıp, başkanlığa aday olup, bu teknik direktörle devam edeceğim diye anlatmak da kolay değil. Kökten ve kendi doğru olduğunu düşündüğü kararlardansa, daha pragmatik kararlarla işi götürmeyi istedi.

‘ŞAMPİYONLUK OYUNU BUDUR’

Rıza hoca gittiği her yerde transfer ister, dün bir şey demedi ama bence şampiyonluk oyunu oynayacaksa Sivas, transfer gerekiyor. Net bir merkez orta saha oyuncusu olmayan bir takıma karşı böyle bir orta saha ile böyle bir şey yaptırmaman gerekiyor. Şampiyonluk oyunu budur. Sergen Yalçın’ın açıkamalarından sonra Kulüpler Birliği’nin ayağa kalkması gerekiyor. ‘Ben artık baklavayı fıstıklı, cevizli yapmam’ diyor. Bizde bu gidiyor, dedi. Sergen hocanın oyunculuğu ve teknik direktörlüğü çok özel ama yorumculuğu da özel.

Sergen hoca bir gün Beşiktaş’ın başına gelecekse iyi oyun oynatarak gelmeli. Söylediğini anlıyorum ve herkesin de bu konuda konuşmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum.

‘ARDA’NIN FUTBOLA DÖNMESİ GEREK’

Arda Turan, Galatasaray’da oynayabilir ama önce futbola dönmesi lazım, döndükten sonra olur. Hiç oynamayan Arda, hiç oynamayan Onyekuru ve hiç oynamayan Linnes’le mi Galatasaray ayağa kalkacak?

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’u sahasına hapsetti ama üretemedi. O baskının karşılığı pozisyona girmek. Orta kalitesi çok kötüydü. Bu takım bundan daha iyi oynayamaz. Var olan oyunda bunun çok ötesine geçilmez. Ljajic çevre kontrolü konusunda Tabata’nın gerisinde. Alex ayağına çok az top alırdı, gelir gelmez topu ayağından çıkartırdı. Oyunu açardı. Ljajic topla kavga ediyor. Rebocho’nun orta kalitesi yerlerde sürünüyor. Onu çizgiye indirmek lazım. Beşiktaş hiç çizgiye inmiyor.”