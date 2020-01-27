Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür’ün hayatı: kaç yaşında, hangi okuldan mezun?

Mehmet Günsür ilk kez 1989 yılında Geçmiş Bahar Mimozaları dizisinde Sabih olarak çıktı. Oyunculuk kariyerine hiç ara vermeden sinema ve TV ekranında sık sık görünen Günsür birçok başarılı projeye de imza attı. Bunlar’dan biri Anlat İstanbul’daki Rıfkı, bir diğeri ise Şehzade Mustafa idi. İşte son zamanların en çok beğenilen erkek oyuncularından olan Mehmet Günsür’ün hayatına dair merak edilenler… Mehmet Günsür kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Günsür, 1,78 metre boyunda, 65 kilo ve Boğa burcudur. Film Yönetmeni Katerina Mongio ile evli olan Mehmet Günsür’ün bu evliliğinden Maya, Ali ve Chloe adında üç çocukları vardır. İşte Mehmet Günsür’ün oyunculuk kariyerine dair bilinmesi gerekenler…

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR? ADIM ADIM OYUNCULUK KARİYERİ…

Mehmet Günsür Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu ve 1989 yılında ilk projesi olan Geçmiş Zaman Mimozaları’nda rol aldı. TRT’de yayınlanan TV dizinde Sabih karakterini canlandırdı.

Günsur, İspanyol-İtalyan-Türk ortak yapımı 94 dakikalık bir film olan Hamam ile başarıyı yakaladı. Ferzan Özpetek’in yönetmenlik yaptığı filmdeki performansı ona 10. Ankara Film Festivali’nde “Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu” ödülünü getirdi. Ardından oyuncu, Yeşilçam’ın usta isimlerinden Tarık Akan ile birlikte Hayal Kurma Oyunları adlı sinema filminde yer aldı. Meslek hayatı boyunca çok çeşitli karakterlere hayat veren Günsur, Şehzade Mehmed rolüyle tüm Türkiye’yi ekrana kitledi.

Unutursam Fısılda gibi bol romantizm içeren filmlerde başrolü başarı ile göğüsleyen Mehmet Günsür, ‘Fİ’den sonra Atiye ile online izlenebileceği bir projeye imza attı

Mehmet Günsür’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (Erhan) (TV Dizisi)

2018 – Kanaga (TV Dizisi)

2017 – Fi (Deniz) (TV Dizisi))

2017 – Martıların Efendisi (Şenol) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Yusuf) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Tarık) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Muhteşem Süleyman (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Onur) (Sinema Filmi)

2008 – Se Chiudi Gli Occhi (Sinema Filmi)

2007 – Dehşet Gecesi (Stefan Kerchek) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Mehmet Ertuğrul) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (Mustafa) (TV Dizisi)

2004 – Kasırga İnsanları (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2003 – Pilli Bebek (Tarık) (TV Dizisi)

2002 – O Şimdi Asker (Nihat Denizer) (Sinema Filmi)

2002 – İtalyan (Giorgio) (Sinema Filmi)

2001 – Tommaso (Giovanni) (Sinema Filmi)

2001 – Guida (Giovanni) (Sinema Filmi)

1999 – Sır Dosyası (Ayhan) (TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Futbolcu Çocuk) (Sinema Filmi)

1997 – Hamam (Mehmet) (Sinema Filmi)

1991 – Suyun Öte Yanı (Sinema Filmi)

1989 – Geçmiş Bahar Mimozaları (Sabih) (TV Dizisi)

Ödülleri:

1998 – 10. Ankara Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Hamam

2003 – 40. Antalya Film Şenliği Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker

2003 – 6. Gökçeada Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu – O Şimdi Asker

2004 – 9. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – Ses

2012 – ELLE Style Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

2012 – Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

2012 – 18. Kral Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği Aşk Tesadüfleri Sever – Mehmet Günsür & TNK

2014 – Sakarya Üniversitesi Justiniaus Medya Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl