Mehmet Kocadon yoğun bakımdan çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk babası eski belediye başkanı Mehmet Kocadon yaklaşık 1,5 ay önce eşi İngilizce öğretmeni Hülye Kocadon ve kızları İpek ve Zeynep Kocadon ile birlikte ailecek corona virüsüne yakalandı.

Bir süre özel evinde karantinada kalan Kocadon ardından durumunun ağırlaşması üzerine 1 Mart tarihinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

“BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN, ÖNLEMLERE UYUN”

Kocadon üç gün önce yoğun bakım ünitesinden servise çıkarıldı. Bugün ise taburcu edilerek evine gönderildi.

Kocadon yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Covid-19 hastalığının tedavisi süresince, arayarak, mesaj atarak bizler için dua ederek, bizleri hiç yalnız bırakmayan sevenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

* Gerek sağlık önlemleri, gerekse pandemi önlemleri nedeniyle uzun bir süre istirahat etme mecburiyetimiz bulunmaktadır. Anlayışınız için sonsuz teşekkür ediyorum, en güzel günlerde buluşmak dileğiyle.

* Bu süreç gerçekten çok tehlikeli ve korkutucu. Bana bir şey olmaz demeyin, temizlik, maske, mesafe önlemlerine mutlaka uyalım, uymaya devam edelim, kuralları boşlamak hayatı boşlamak olur, tehlike geçmedi.

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