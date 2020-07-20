Mehmet Metiner Süleyman Soylu tartışmasına CHP’den flaş açıklama!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Faik Öztrak AKP içinde dedikodu kazanının kaynadığını belirterek CNN Türk canlı yayınında önceki akşam Mehmet Metiner ile Süleyman Soylu arasındaki tartışmaya değindi.

Faik Öztrak “Saray’ın içinde de gerilim artıyor. AKP’de dedikodu kazanları kaynıyor. FETÖ’nün okynaus ötesinde ama fikirleri iktidarda diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da iktidardaymış. FETÖ’nün emniyet teşkilatı olmak üzere kamuda teşkilatlandırmaya devam ediyormuş. Bunu söyleyen, AKP’li biri. Kim bu isimler? Açıklayın. Saray’ın İçişleri Bakanı AKP’li vekille televizyonlarda tartışmaya tutuşuyor. Yetmiyor tartışma sosyal medyaya taşınıyor. Ne günlere kaldık. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz muz cumhuriyetine döndü” diye konuştu.

Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında Devlet Bahçeli’nin Ayasofya yüzüğüne de göndermede bulundu. Faik Öztrak Devlet Bahçeli’yi sert sözlerle eleştirdi.

Faik ÖZtrak Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış’ın 15 Temmuz ile igili açıklamalarına ilişkin bir gazetecinin sorusuna da yanıt verdi.

Faik Öztrak CHP kurultayı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Faik Öztrak Netflix ile AKP arasında tartışma olduğu iddiaları ve sosyal medya düzenlemesi ile ilgili bir soruyu da yanıtladı. Faik Öztrak “Biz CHP olarak her türlü sansüre karşıyız” dedi.