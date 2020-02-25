Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspres’inde Egelilere bu müjdeyi verdi: Çeşme’de iki aya sıkışan turizm 12 aya çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son yıllarda Türkiye’nin en popüler turistik şehri Kars’ı ziyaret etti ve giderken bindiği Doğu Ekspresi’nde turizm projelerini anlattı. Ersoy, “Kanal Çeşme” olarak gündeme gelen projeyi ilk kez basından duyduğunu, kendi projeleri olan Çeşme Turizm Merkezi Projesi’nde kanal olmadığını ifade etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL’

Kanal Çeşme adını ben de medyadan duydum. Bizim böyle bir projemiz yok. Biz turizm bölgesi yapacağız. Bu projeyi mayıstan önce açıklamayacaktık. Birileri bir proje ile ortaya çıkınca mecbur kaldık.

Turist kapasitesinin yüzde 40’ı Marmara, yüzde 40’ı Akdeniz, yüzde 10’u Ege ve yüzde 10’u Doğu’da. Doğru bir dağılım değil. Sürdürülebilir turizm politikası için bunun daha optimum bir dağılım olması gerekiyor.

Ege Turizm Merkezleri adı altında Çeşme ve Didim’de iki proje üzerinde çalışma yaptık. Bu bölgede sadece iki aya sıkışan turizmi 12 aya açmak istiyoruz.

CANNES ÖRNEĞİ GİBİ

Çeşme projesi bölgesinde 230 hektar özel mülkiyet var. Bu bölgedeki işlenmiş ve yatırım alanı olan bölgeyi kamulaştırma kapsamından çıkardık. Geri kalan 190 hektarlık kısım kamulaştırılacak. Söz konusu parsellerin çoğu zaten vatandaşa ait değil, önceden holdingler tarafından satın alınmış.

Diğer taraftan, proje bölgesindeki sahilin tamamında 100 metreden bin metreye kadar uzanacak bir alanı genel kullanım alanı yapıyoruz. Antalya’daki gibi otellere sahili tahsis etmiyoruz. Cannes gibi bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Yani sahil bandından sonra yol olacak, sonra oteller olacak.

YATAY MİMARİ OLACAK

Bölgede yatay mimari uygulayacağız. Giriş artı iki kat yapılacak. Doğa dostu uygulama, çevre dostu sertifikası zorunlu olacak. Bölgede kullanılan kamu araçları ve toplu taşıma araçlarına elektrikli araç olacak.

Çeşme Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Açıkladığımız kamulaştırma alanları artmaz, azalır. Toplam proje alanının binde 5’ine kadar inebilir. Kıyıdaki kamulaştırma kaçınılmaz.

YARIŞMA YAPILACAK

Mayısa kadar alanı tespit edeceğiz. Sonrasında STK’larla bunları paylaşacağız. Bir yarışmayla, mimari grupla projeyi yerleştireceğiz. Komisyon oluşturacağız. 2021’in sonunda her parsel için ayrı açık ihale yapılacak. En yüksek katılım payını veren alacak.

Tahsislerden 1 milyar dolar civarında bir gelir beklentimiz var. Hastaneler, okullar gibi alt yapıları bu parayla biz yapacağız. Projenin emsalsiz olmasının nedeni tamamının Hazine arazileri üzerinde yapılması.

Bu projelerden gelen paraları Kemeraltı Projesi’ne de finansman olarak aktaracağız. Yakın yerlerdeki ören yerlerine de kaynak aktaracağız. Biz bunu Ege için yapıyoruz.

PROJEDE NELER VAR?

– 20 golf sahası.

– Nitelikli spor tesisleri. (Kamp yapacak kulüpler için küçük stadyum.)

– Toplam 100 bin yatak kapasiteli oteller.

– Kongre merkezleri.

– Film stüdyoları.

– Tema park. (Disneyland gibi.)

– Opera, tiyatro, güzel sanatlar için merkez.

– Ege’nin en büyük müzesi.

– Kamulaştırma alanından çıkarılan köy ve ekili alanlarda tarımsal turizm alanı ve doğa turizm alanları, lavanta bahçeleri.

– Uluslararası tescilli bisiklet rotaları. (Avrupa’nın bisikletten elde ettiği gelir 44 milyar Euro ve en iyi rotalar Türkiye’de.)

– Turizm teknik meslek liseleri.

– Yat limanları.

– Bilişim teknolojilerinin uygulanacağı serbest bölge.

– Motosporları pisti.

Koronavirüsle yaşanan kayıpları telafi edeceğiz

Bakan Ersoy’a koronavirüsün turizm sektöründe yarattığı riskleri de sorduk. Ersoy şu yanıtları verdi:

“Strateji olarak şuna karar verdik. Öncelikle sektörün bağışıklığını artırmak. Sektörü bunlara dayanıklı hale getirmek. Ne yapıyoruz? Bir: ürün çeşitliliği. İki: Pazar çeşitliliği. Tanıtım ağını genişlettik. 34 ülkede dijital tanıtım yaparken şimdi 60 ülkede yapıyoruz. Marka olacaksınız. Tarifeli seferlerle artırıyorsunuz. Bu size bağışıklık getiriyor. Belli noktalarda kapı kapatma yoluna girdik. Asya’dan gelen trafik etkilendi. İran nedeniyle de azalma olacak. İlk etapta toplam turizm sayı hedefimiz 58 milyon. Kapı kapatma nedeniyle yaşanan kayıplarımızı nereden telafi ederiz, şimdi bununla ilgili çalışıyoruz. Avrupa ülkelerinde vizeleri kaldırdık. 2 Mart itibarıyla muafiyet başlayacak. İlk yıl yüzde 5-7 artış öngörüyoruz.”

Galataport tamam sıra ikinci portta

Bakan Ersoy, Galataport’a ilk geminin 5 Nisan’da geleceğini, eylül ayı itibarıyla liman dışındaki operasyonların da başlayacağını söyledi. 2021 itibarıyla Galataport’un bütün rezervasyonlarını dolduracağını aktaran Ersoy, 2022’den sonra İstanbul’a ikinci bir portun gerekeceğini belirterek, Yenikapı’daki port için ihalenin yapıldığını anımsattı.

KULE İBB’DEN ALINACAK

Bakan Ersoy, Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan bir de kültür yolu planladıklarını, ismini de “Beyoğlu Kültür Yolu” koyduklarını anlattı. Buna göre Galataport’tan başlayıp Galata Kulesi’ne gelinecek. Kule işletmesi sözleşme süresi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınacak. İstanbul’un ilk meydanı olan Galata Kulesi etrafındaki alan genişletilecek. Bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak. Kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek. Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi gösterilerini sergileyecek. Devamında Beyoğlu Evlendirme Dairesi kültür sanat merkezine dönüştürülecek. Altı tiyatro, üstü ise sinema olacak. Bakan Ersoy, “Amacımız Beyoğlu’nun eski günlerine kavuşması, canlanması. Beyoğlu bir kültür patlaması yaşayacak” dedi.

70 liralık lahmacuna değil fırsatçılığa karşı çıkıyorum

Antalya’da belediyelerin sahil kesiminde amacı dışında kullandığı alanları alıp, toplam 5 bin kişinin yararlanacağı iki plaj yaptıklarını ve yaz sezonuna yetiştireceklerini anlatan Bakan Ersoy, gazetecilerin Bodrum’daki plajlarda lahmacunun 70 liraya satıldığını anımsatması üzerine, “Ben buna karşı değilim. Bunu bütün sezon satabiliyorsanız satın. Ancak bayramda 70 yap sonra düşür, ben fırsatçılığa karşıyım” diye konuştu.

2019’un Göbeklitepe yılı olduğunu anlatan Ersoy, 2020’nin de Patara yılı olacağını duyurdu. Göbeklitepe’de ziyaretçi sayısının 70 binden 490 bine çıktığını anımsatan Ersoy, “Netflix’teki Atiye dizisi etkili oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet çok etkisi var. Dizi 20 milyon yabancı izleyiciye gidiyor. İkincisi Kapadokya’da çekildi. Üçüncüsü büyük ihtimalle Mardin’de çekilecek.”

Tanıtım bütçesi 10 kat yükseldi

Bakan Ersoy, yeni kurulan Turizm Geliştirme Ajansı’nı (TGA) da anlattı. Ajans sayesinde tanıtım bütçesinin 18 milyondan 2020’de 180 milyon dolara çıktığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi: “TGA’da kamu görevlisi çalışamıyor. Profesyonellerle çalışıyoruz. Merkezi İstanbul. Tanıtım yaptıkça gelirleriniz artıyor, böyle olunca tanıtım bütçeniz artıyor. 2023’te kişi başı bir gecelik turizm gelirini 87 dolara getirmek istiyoruz. 120 dolarlara nasıl taşırız ona bakarız. Tanıtım amacıyla Türkiye’de ağırlanan ve 900 civarında olan yazar, editör, blogger, sosyal medya sayısını bu yıl 3000’e çıkarıyoruz.”