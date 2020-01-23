Mehmet Özdilek: Biz kupada eleneceksek böyle elenmeliydik

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 2-0 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda Denizlispor, bordo-mavili ekibe 4-2 yenilerek kupadan elendi. Karşılaşma sonrası bir basın toplantısı düzenleyen ve maçla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özdilek, kendileri için gol yememenin önemli olduğunu ve bunu başardıklarını ancak penaltıda elendiklerini hatırlattı.

Takım kalecisi Tolgahan Acar’a övgüler yağdıran Mehmet Özdilek, “Bence televizyonları başında olan statta olan herkesin çok keyif aldığı bir müsabaka, biliyorsunuz bu maça çıkarken, takım içerisinde sakatlı ve hasta olan çok oyuncumuz var. Dolayısıyla bir de ilk maçı 2-0 kaybetmiştik. Kolay değil bu skorla kendi sahanızda oynamak. Ama maçtan önce de söylemiştim maç berabere gittiği sürece oyun içerisine müdahil olabiliriz. Gol yememek çok önemliydi bizim için. İlk devre ama tabi 25’inci dakikada 2-0 yakaladık. Ondan sonrada seyirci ile birlikte daha da güçlü bir şekilde sahada rakibe var olduğumuzu hissettirdik. İkinci yarı itibariyle belki verilen penaltı gol olsa belki farklı bir şey olabilirdi ama futbolda bunlar var. Tolgahan’ın performansı ve penaltıyı kurtarması bizi oyun içinde biraz daha müdahil etti. Tolga’ya da ayrı parantez açmak gerekir, müthiş oynadı bugün, uzun zamandır oynamamasına rağmen. Aynı şekilde Hüseyin için de geçerli bu. Penaltıdan sonra 90.dakika da işi bitirebilirdik. Direkten dönen, karşı karşıya çıkardığı, Erce’nin iki tane çıkardığı inanılmaz top var” dedi.

“LİGDE ÖNEMLİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ”

Oyuncularını tebrik ettiğini ve çok iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden Mehmet Özdilek, sahadaki performansları ile iyi bir takım olduklarını kamuoyuna gösterdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Uzatma, uzatmanın akabinde 120. dakikada bitirebilirdik yine müthiş çıkardı. Neticesinde 120 dakika bence seyir zevki yüksek bir müsabaka oldu. Penaltılar yüzde 50 dolayısıyla rakip turu atladı. Rakibi tebrik ediyorum. Bizim açımızdan sekizinci günde Trabzon, Galatasaray, Trabzon oynuyoruz. Çok zorlu periyottan bugün oynayanı, oynamayanı, saha içinde olanı, kulübede olanı, kadronun dışında olanı, hepsiyle iyi bir takım olduğumuzu her halde tüm futbol kamuoyuna bir kere daha gösterdik. ‘Evet’ bu maç bizi yıprattı mı? Yıprattı, biraz yordu ama önümüzde üç gün var, üç gün dinleneceğiz. Pazar günü yine kendi sahamızda ve seyircimiz önünde ligde önemli bir müsabaka oynayacağız. Seyircinin bugün pozitif takımını desteklemesi müthiş bir güç oldu. Pazar günü aynı coşkuyu ve heyecanı tüm stada bekliyoruz. Onlara ihtiyacımız var çünkü ben oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum, bunu soyunma odasında da söyledim. Yani biz kupada eleneceksek böyle elenmeliydik. Hepsine yüreklerine ayaklarına sağlık teşekkür ediyorum.”