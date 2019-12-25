Mehmet Özdilek: ‘Minimum 4-5 oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz’

Denizlispor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman önce basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, Ankaragücü maçı ile devre arası transferlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında önce Alanyaspor maçında alınan 5-1’lik yenilgiye değinen Mehmet Özdilek, “Bir maçlık olarak düşüneceğiz ve bunu nazar boncuğu olarak göreceğiz” dedi.

“Bizim amacımız 24 puanla ilk devreyi bitirmek”

Ankaragücü maçından 3 puan almak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Mehmet Özdilek, ligi 24 puanla bitirmek istediklerine değinerek, “Önümüzde çok fazla zaman yok. 4 gün sonra yine ligin kapanış maçını oynayacağız, ilk devrenin, rakip açısından da çok önemli bizim açımızdan, en azından devreye sağlıklı girebilme adına, kazanarak girme adına önemli bir müsabaka, rakibin pozisyonu, konumu bizi çok fazla önem teşkil etmiyor bizim için. Bizim saha içerisinde vereceğimiz reaksiyonlar çok önemli, dolayısıyla oraya kazanmak için gideceğiz. Kazanırsak zaten 24 puan ilk devre için aslında çok önemli bir puan. Hem de yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak ikinci yarıya daha güvenli bakma adına 21 puanın üzeri her puan, çok değerlidir aslında, 20 puanın üzeri özellikle bu lige ilk devre açısından, biz amacımız 24 puanla ilk devreyi bitirmek. İkinci yarıya daha sağlıklı başlamak” diye konuştu.

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“Minimum 4-5 oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz”

Açıklamasında devre arasına transferlerden de bahseden Mehmet Özdilek, 4-5 arasında oyuncu transfer etmek istediklerini dile getirdi. Mehmet Özdilek şunları söyledi:

“Tabi biliyorsunuz ki, kadro derinliğimiz çok fazla yok. Sakatlıklar, hastalıklar, cezalılar var. Bu hafta yine Zakarya’nın olmayışı buna Tiago’nun eklenmesi onun haricinde Hugo’nun hastalığının hala devam etmesi ki, geçen hafta o maçta 3 günlük iğne tedavisi ile oynadı büyük fedakarlık göstererek ama, hala gribal enfeksiyonu devam ediyor ona da bakacağız. Maç saatine kadar yoğun bir tedavi süreci var, iyileştirme adına sağlık durumunu takip ediyoruz. Buda yarından sonra netleşir gibi görünüyor. Onun haricinde tabi devre arası geliyor. Devre arasında muhakkak ki kadromuza takviyeler yapmak zorundayız. Minimum 4 – 5 tane oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Alabilirsek, yapabilirsek çünkü devre arasında ki transferlerin ne kadar zor olduğunu bilen bir adamım. Ama bu ihtiyacımızı da çok göz ardı edemeyiz. Ciddi anlamda onu biraz yukarı taşımamız lazım, ikinci yarının daha zorlu geçeceğini düşünerek, oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız. İkinci yarı itibari ile başlangıcımızda 3 ile 11 Ocak olacak. 3 Ocak’ta başlayacağız, 11 veya 12’sine kadar Antalya’da kalacağız, ondan sonraki süreç zaten, kupa maçı lig maçıyla, lig maçıyla zannediyorum ki yapacağımız transferlerle sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz. Ama bizim için en önemli olan, hafta sonu oynayacağımız müsabakayı kazanarak devreye girmek olacak.”