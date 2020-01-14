Mehmet Özdilek patladı: Bu planlamayı yaparken…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında perşembe günü Trabzonspor’a konuk olduktan sonra pazar günü Süper Lig müsabakasında Galatasaray deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor’da, teknik direktör Mehmet Özdilek fikstür eleştirisinde bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde idman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan deneyimli teknik adam, “Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağız. Pazar günü Galatasaray maçına çıkacağız. Bu planlamayı yaparken çok hakkaniyetli davranılmamış. Diğer takımlara gösterilen esneklik bize de gösterilebilirdi” dedi.

Öncelikle Trabzonspor karşılaşmasına motive olduklarını anlatan Özdilek, “Yoğun bir periyotta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık geri sayım başladı. Hem kupada hem ligde zorlu bir hafta bizi bekliyor. Kupada iki ayaklı bir müsabaka oynayacağız. Amacımız ilk müsabakada ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek. Kolay değil ancak kupada hedefiniz varsa muhakkak ki Trabzonspor gibi kalibresi yüksek bir ya da iki takımı saf dışı bırakmanız gerekir. Trabzonspor kendi evinde etkili, ofansif gücü yüksek bir takım. İlk ayağı sağlıklı geçmek istiyoruz” diye konuştu.

ÜÇ FUTBOLCU İSTİYOR

Süper Lig’e kaldıkları yerden devam etmek istediklerini kaydeden Mehmet Özdilek, iç saha ve deplasmanda Denizlispor’a yakışır şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi. İkinci yarıda takımları zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Özdilek, “Güçlü, ne yaptığını bilen ve deplasmanda da istikrarlı bir görüntü çizen takım olmalıyız. Transferde bünyemize kattığımız bir oyuncu olmadı. Beklentimiz yeni futbolcuların bir an önce aramıza katılması. Çünkü oyunsal anlamda ciddi eksikliğimiz var. Bazı mevkilerde rotasyona girebilecek oyuncu profilimiz yok. Minimum 3 ismi kadromuza katabilirsek, ikinci yarının daha sağlıklı geçeceğini düşünüyorum. Aramızdan ayrılanlar oldu. Onların da yerini dolduramadık. Önceliğimiz orta saha, stoper ve alternatif sol bek” dedi. (DHA)