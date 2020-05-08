Mehmet Sepil: Futbolun başlaması normalleşmenin bir parçası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in liglerin yeniden başlama tarihini, 12 Haziran olarak planladıklarını açıklamasının ardından, takımların büyük bölümü antrenmanlara başlarken, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, corona virüsüyle mücadelede dinamik bir süreç yaşandığını ifade etti. “Böyle bir takvimi hepimiz bekliyorduk” diyen başkan Mehmet Sepil, “Önümüze takvim konması gerekiyordu.

‘VİRÜS OLAYININ NEREYE GİDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ’

Başkan Nihat Özdemir bu tarihi verirken çok dikkatli konuştu. Virüs olayı çok zor bir olay. Önümüzde çok dinamik bir süreç yaşanıyor. Her gün durum değerlendiriliyor, yeni karar alınıyor. Bu süreçte birincisi virüs olayının nereye gideceğini göreceğiz. Ülkede normalleşme sürecinin başlamasını umuyoruz, futbolun başlaması da bunun bir parçası olacak” dedi.

‘YAŞANMIŞLIKLAR BİZE AVANTAJ OLARAK GELDİ’

Virüsün insan ayrımı yapmadığını dile getiren Mehmet Sepil, “Virüs nerede, kim olduğumuza, hangi takımı tuttuğumuza bakmaz. Öncelik insan sağlığı. Bu konuda kimse ödün veremez. Önümüzde 36 gün var. Bu süreçte endişelerin cevap bulacağını düşünüyorum. Örneğin Bundesliga bizden bir ay önce başlayacak. Avrupa liglerinin oynanması sırasında kafalarımızda olan soruların birçoğunun cevabı tecrübeyle gelecek. Türkiye pandemide en başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çok iyi bir sınav verdi. İlk vakayla 10 Mart’ta geç tanıştık. Yaşanmışlıklar bize avantaj olarak geldi. O yüzden ölüm sayısında ülke nüfusuna oranla en iyi ülkelerden biriyiz. Futbolda da yine tecrübe avantajından yararlanacağız. Futbolu, sahaları herkes özledi. İnşallah normalleşme Federasyon’un da düşündüğü gibi gider ve maçlara haziran ayında başlarız. Göztepe olarak futbola geri dönmek için çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

‘OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ’

Corona virüsü sürecinin tamamen geçmesinin zaman alacağını söyleyen Mehmet Sepil, “Sokakta yürürken nasıl endişelerimiz varsa, futbolcuların da endişeleri olabilir. Bu işin seyahat yönü var. Maç sırasında olabilecek şeyler var. Zaman içinde normalleşmeyle ilgili adımlar daha da gelişecek. Oyuncuların görüşlerini alacağız. Maç ortamına girdikçe oyunculardan gelen endişeler ya da talepler olursa bunu yetkililerle paylaşacağız. Gerekli cevapları bekleyeceğiz. Futbolu diğer işlerden ayıramayız. Endişe kendi ofisimin içinde de var. Çalışanlarımız artık ofise dönecek. Süreci dikkatli ve sabırlı geçirmeliyiz. Koşullar oluşmazsa o sahaya bizi bakanlık, federasyon ya da devlet zaten çıkarmaz” yorumu yaptı.

Seyircisiz maç oynamanın kulüplere çok büyük zararı olacağını kaydeden Sepil, futbol ailesiyle bu zararı paylaşmak zorunda olduklarını vurguladı.