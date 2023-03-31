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31 Mart 2023
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Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını beğendi

Alaturka Online
Alaturka Online

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebini reddeden AKP’nin eski maliye bakanı Mehmet Şimşek, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası paylaşımını beğendi. Şimşek’in daha sonra beğenisini geri aldığı görüldü.

Geçtiğimiz 20 Mart’ta Erdoğan ile görüşen Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak teklifi reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu da, 27 Mart’ta seçim kampanyasını “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla resmen başlatmıştı.

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