MSB, yangın bölgesinde görev yapan ekiplerin videosunu yayınladı… 8 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu öne çıkan haber videoları yayında hemen izle! Yeniköy termik santralinin çevresindeki ağaçlar kesildi… 8 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler Çalar Saat Hafta Sonu'nda! Hafta içi meydana gelen tüm olayları özetleyen ve canlı bağlantılarla süslenen "Çalar Saat Hafta Sonu" Her Cumartesi ve Pazar 08.30'da FOX'ta! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber
Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/
Podcast: https://anchor.fm/fox-haber #FOXHABER
Anasayfa Alaturka Online Mehmetçik yangın bölgesinde… 8 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu