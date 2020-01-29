Mehtap Algül kimdir? Mehtap Algül hakkında merak edilenler…

Mehtap Algül, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen haline gelerek geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Peki Mehtap Algül kimdir? İşte Mehtap Algül hakkında merak edilen her şey…
Son dönemde sosyal medya sayesinde tanınırlığı artan Mehtap Algül zaman zaman magazin basınında kendine yer buluyor. İşte Mehtap Algül hakkında merak edilen bilgiler…
MEHTAP AKGÜL KİMDİR?
Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin altında kurulan BAU NEXT’in yöneticiliğini yapmakta.
MEHTAP ALGÜL KARİYERİ
Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007
Intern – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007
Intern – Uluslarası Projeler Ekim 2010-Şubat 2011
Uluslarası Ticaret Uzmanı Mart 2012-Eylül 2014.
Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017
BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor