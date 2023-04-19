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19 Nisan 2023
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Mehtap bebeğin babası: Biz şiddet uygulamadık

Alaturka Online
Alaturka Online

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Ayşegül T. (30), 8 Nisan’da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat T. ile kaçarak evlenen anne Ayşegül T. gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum” diyen Ayşegül T. mahkemece tutuklandı.

CENAZE ALINMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu yakalanan baba Suat T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Babanın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesi halen teslim alınmadı. (DHA)

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