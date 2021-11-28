Mekanlara Girmek İçin Aşı Kartı Gerekli Olmalı mı?

California eyaletinin Los Angeles bölgesinde müşteriler barlara, gece kulüplerine ve benzer mekanlara girmek için Covid-19 aşısı olduklarına dair belge göstermek zorunda. VOA, Los Angeles’ta yaşayanlara kararı nasıl değerlendirdiklerini sordu. Kararı destekleyenler de var, karşı çıkanlar da.

Los Angeles sakinleriyle 12 yaş ve üstü turistler artık Los Angeles’taki barlara, gece kulüplerine, güzellik salonlarına ve diğer mekanlara girmeden önce Covid-19 aşısı olduklarına dair belge göstermek zorunda.

Los Angeles Belediye Başkanı tarafından Ekim ayında imzalanan önlem ülkenin en sert Covid-19 uygulamalarından biri olarak görülüyor.

Margo, Hotville Chicken adlı restorana girerken Covid-19 aşı kartını gösteriyor. Tam aşılı olmayanların restorana girmesi yasak.

Margo, ‘‘Yaşadığım toplulukta aşı olmak istemeyenler var. Bunun insanları aşı olmaya teşvik edecek olması fikri hoşuma gidiyor’’ diyor.

Ailesiyle birlikte bu bölgede yaşayan Tony Casias da çevresindeki herkesin aşılandığını bilmekten güven duyduğunu söylüyor.

Casias, ‘‘Bence bu herkesin aşı olması için güzel bir fırsat. Zor ancak onlara nedenini anlatmanın, başkalarının, sevdiklerinizin sağlığından sorumlu olduğunuzu ve aşı olmaları gerektiğini söylemenin harika bir yolu’’ ifadelerini kullanıyor.

Aşılı müşteriler sıra beklemeden hızlı hizmet alırken restoran sahibi Kim Prince önlemi sorguluyor ve müşteri kaybetmekten kaygı duyuyor.

Hotville Chicken’ın bulunduğu bölgede aşılanma oranı yüzde 50.

Prince, ‘‘Havaalanına gidebiliyorum ve aşı kartımı göstermem gerekmiyor. Markete gidebiliyorum, aşı kartımı göstermem gerekmiyor. Ancak Hotville Chicken restorana gidince aşı kartımı göstermem gerekiyor. Bu bana mantıklı gelmiyor’’ diyor.

Dini ya da tıbbi nedenlerle aşı muafiyeti olanlar ise son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid testi göstermek zorunda.

Bazıları yeni aşı uygulamasının amacını aştığı görüşünde.

Orly, ‘‘Normal bir hayat sürmemizi engelliyor. Çünkü bence herkesin mağazalara girme hakkı var. Bence maske yeterli. Bu şu an için çok fazla’’ sözleriyle görüşünü belirtiyor.

John Hernandez de ‘‘Eğer herkesi aşı kartı göstermek zorunda bırakırlarsa bu insan haklarına aykırı olur’’ diyor.

Aşısız müşterilerin içeri girmesine izin veren işyeri sahiplerine 5 bin dolara kadar ceza kesilecek.