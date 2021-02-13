Meksika, ABD'nin sınır duvarı için yaptığı “Ulusal Acil Durum İlanı”nı durdurma kararından memnun

BOGOTA (AA) – Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırma kararını memnuniyetle karşıladı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında bir konuşma yapan Lopez Obrador, Biden'ın duvar kararının tarihi olduğunu vurgulayarak, "Duvarın inşasının durdurulmasına kesinlikle katılıyoruz, Bu kararı kutluyoruz çünkü her gelen ABD başkanı kendi döneminde belli sınırlar ördü fakat Başkan Biden artık sınırda bir duvar inşa edilmeyeceğine karar verdi." ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, sınırda 6 bin göçmenin ABD'ye geçmek için çözüm beklediğini belirterek, Orta Amerikalı göçmenlerden Meksika'ya gelmemelerini talep etti.

Meksikalı ve Orta Amerikalı göçmenlerin ABD'ye vizeli geçmesi için çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Lopez Obrador, göçmenlerin iş gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkan Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırmıştı.

– Trump, çelik bir duvar inşasına karar vermişti

Eski Başkan Trump, ABD'ye Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemek için Arizona, Texas ve California eyaletinin sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşasına karar vermişti.

Trump, ABD'ye gelmek üzere Orta Amerika'dan yola çıkan büyük bir göçmen kervanına karşı 15 Şubat 2019'da "ulusal acil durum" ilan etmiş ve bölgeye 10 binlerce asker yığmıştı.