Meksika Sınırına Haitili Akını

Amerika, Meksika sınırına çoğunluğunu Haitililer’in oluşturduğu sığınmacı akınına karşı bazı ülkelerle birlikte çalıştığını belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı sığınmacıların yolculuklarına başladığı ülkelere geri gönderilmesi için, Haiti, Brezilya ve Şili gibi ülkelerle çalışıldığını kaydetti.

Amerika-Meksika sınırına ulaşan Haitili sığınmacıların sayısı bu yıl önemli oranda artmış durumda.





Amerika Cuma günü iki bin sığınmacıyı geldikleri ülkelere geri gönderme sürecinde diğer bazı merkezlere yerleştirmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı bu tür yerleştirmelerin düzensiz sığınmacı akınını önlemek, kanunlar çerçevesinde bu kişilerin Amerika’dan çıkartılmasını sağlamak için devam edeceği kaydedildi.

Sığınmacı akını Teksas’ın sınır kasabası Del Rio’da yığılmalara neden olmuş durumda.

14 bin Haitili’nin Amerika- Meksika sınırındaki köprünün altında beklediği belirtiliyor.

Haitililer’le birlikte köprünün altında Venezuela, Küba ve Nikaragualılar’ın da olduğu kaydedilirken, yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı kaydediliyor.

Teksas’ı Meksika’nın Ciudad Acuna kentine bağlayan köprü altındaki zorlu koşullar karşısında Amerika, Haiti ve diğer bazı yerlere uçuşları gelecek 72 saat içinde hızlandırma kararı aldı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry ülkeye dönmek isteyenler için sıcak bir karşılamanın hazırlandığını belirtti.

Amerika Gümrük ve Sınır Güvenliği Del Rio’ya 400 ek ajan gönderiyor.

Genel olarak sınıra ulaşan ve kendilerini yetkililere teslim eden sığınmacılar için uzun bir hukuk süreci başlıyor. Ancak Trump yönetimi sığınmacıların çoğunun iddialarının yanlış olduğunu belirterek bu uygulamadan uzaklaşmıştı.

Eski Başkan Donald Trump döneminde Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin salgının ilk dönemindeki kararı birçok sığınmacının hızlıca sınır dışı edilmesinin önünü açmıştı.

Başkan Joe Biden bu kuralı yürürlükte tutmakla birlikte küçük çocukları ve aileleri sınır dışı etmekten kaçındı.