Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) – Meksika'da bir belediye başkanı daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika basınındaki haberlere göre, Oaxaca eyaletine bağlı San Bartolome Quialana kentinin Belediye Başkanı Victorino Gomez Martinez, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanede tedavi altında olan Martinez'in kurtarılamadığını belirtti.
Martinez, ülkede salgının başlangıcından bu yana Kovid-19'dan ölen 7. belediye başkanı oldu.
Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da salgın nedeniyle 61 bin 450 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 568 bin 621 olarak açıklandı.