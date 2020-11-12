Meksika'da belediye başkanı öldürüldü

BOGOTA (AA) – Meksika'da hafta başında silahlı kişilerce evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios'un cesedi bulundu.

Ülke basınında çıkan habere göre, polis, Rios'un cesedini, eyalete bağlı Medellin de Bravo'daki bir beldede buldu.

Eyalet Valisi Cuitlahuac Garcia, cinayeti kınayarak "Sorumluların bulunması için Eyalet Savcılığından soruşturmaların hızlandırılmasını talep ettik. Bunun cezasız kalmaması ve sorumluların bulunması için bütün süreç ve araştırmalar ayrıntılı şekilde tamamlanacak." dedi.

Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.