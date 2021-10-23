Meksika’da göçmenler ayaklandı

Meksika’da göçmenler, ülkedeki yaşam şartlarını protesto etmek için Mexico City’e doğru yürüyüş başlattı.

Meksika’nın güneyinde bir araya gelen ve farklı ülkelerden göçmenlerin oluşturduğu kafile, ülkedeki yaşam şartlarını protesto etmek için sabah erken saatlerde Mexico City’e doğru yürümeye başladı.

50 KİŞİ ÖNDERLİK ETTİ

Ülkenin güney sınırındaki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula şehrinden yola çıkan kafilede genellikle Orta Amerika ülkeleri, Haiti ve Küba kökenli yaklaşık 3 bin göçmen olduğu tahmin edilirken, 30 yaşlarındaki yaklaşık 50 kişinin ise kafileye önderlik ettiği bildirildi.

Aralarında çocuklu ve hamile kadınların da bulunduğu kafilede, yürüyüş sırasında küçük bir çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Barışçıl bir şekilde yürüyeceklerini vurgulayan göçmenler, Meksikalı güvenlik güçleri ile diyalog kurarak sorun yaşamadan ilerlemek istediklerini ifade etti.

“ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

Yetkililer ise kafilenin ilerlemesine engel olmak üzere Ulusal Muhafızlar ve Ulusal Göç Enstitüsü ekiplerinden oluşan 500 kişilik bir birliğin görevlendirildiğini açıkladı.

Yasal yollarla Meksika’da kalmak ya da ABD’ye geçmek isteyen kişilere Meksikalı yetkililer tarafından verilmesi gereken belgelerin geciktiğini belirten göçmenler, mağdur durumda olduklarını söylüyor.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’nü ilgisizlikle suçlayan göçmenler, barınma merkezlerinde daha fazla kalmak istemediklerini ve artık çalışmak istediklerini dile getiriyor.

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