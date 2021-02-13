Meksika'da içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu

BOGOTA (AA) – Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde içinde insan kalıntılarının olduğu çantalara rastlandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkede şiddet oranının en yüksek olduğu eyaletlerden Jalisco'ya bağlı Zapopan kentinde, vücut parçalarının olduğu 18 çanta bulundu.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, araştırmalar sonucunda çantalarda ele geçirilen kemiklerin kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği kaydedildi.

İnsan Hakları Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, 2006 ila 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıkladı.

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.