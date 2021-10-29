Meksika’da metal fabrikasında iki patlama… Facianın eşiğinden dönüldü

Meksika’nın Coahuila eyaletinde bulunan bir metal işleme fabrikasında yaklaşık 10 saat arayla gerçekleşen iki ayrı patlama sonucu 11 işçi yaralandı.

Sozcu.com.tr

Meksika’nın Coahuila eyaletinde yer alan Monclova şehrindeki Altos Hornos de Mexico isimli metal işleme fabrikasında yaklaşık 10 saat arayla iki patlama meydana geldi.

Fabrikada ilk olarak elektrik motorunda yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, motorun tamiratı yapıldığı sırada basınçlı bir boruda oluşan yağ sızıntısının alev alması sonucunda büyük bir gürültüyle ikinci bir patlama yaşandı. İlk patlamada herhangi bir yaralanma olmazken ikinci patlamada 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Patlama sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 11 işçiye ilk müdahale fabrikadaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından olay yerine gelen acil sağlık personeli yaralanan işçileri tedavilerinin yapılması için hastaneye sevk etti. İşçilerden dördü ayakta tedavi edilirken yedisi hala hastanede gözlem altında tutuluyor.

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