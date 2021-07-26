Meksika’da selde 310 ev hasar gördü

Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan şehrinde dün gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle seller ve su baskınları meydana geldi. Kentte 310 ev hasar görürken, 12 araç yolda kaldı.

Selde mahsur kalan 61 kişi ise ekipler tarafından tekneler ile kurtarıldı. Şiddetli yağış sonucu şehrin üç yerinde bataklık oluşurken, iki yerde ise göçükler meydana geldi. Lomas de la Primavera ve Miramar mahallelerinde El Seco Deresi’nin taşması sebebiyle yüzlerce çiftlik evinin de zarar gördüğü bildirildi.

AİLELELERİ ZİYARET ETTİ

Jalisco hükümeti, hasar tespiti üzerinde çalışmaya devam edildiğini aktarırken, ekiplerin evlerde oluşan hasarı belirlemek ve gerekli desteği vermek için selden etkilenen aileleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Sel mağdurlarına yardım etmek için araçlar, iş makineleri ve helikopter ile 593 kamu çalışanı görev yaptı. Gece saatlerinde başlayan kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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