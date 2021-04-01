Meksika’dan ABD’ye Yalnız Geçen Çocuk Sayısı Artıyor

Meksika’dan ABD’ye kendi başına geçmeye çalışan 18 yaşın altındaki çocukların sayısı hızla artıyor. Bu çocuklar, Biden yönetiminin sınırdan geri çevirmediği ve Amerika’da kalmasına izin verdiği tek göçmen grubu. Sınırdaki bu yığılma, çocukların sağlıklı koşullarda konaklamasını sağlayan ve ülkeye giriş işlemlerini yerine getirmeye çalışan ABD göçmenlik sistemini zorluyor.

16 yaşındaki Jose Luis, uçak ve otobüsle ardından da yaya olarak yapığı uzun bir yolculuktan sonra Meksika-ABD sınırını geçmiş ve ailesiyle yeniden bir araya gelmiş.

Jose’nin yolculuğu Ekvador’un Saraguro bölgesinde başlamış. 18 yaş altındaki onbinlerce çocuk gibi o da yanında kendisine yol gösteren bir büyüğü olmadan tehlikeli bir yolculuk yapmış.

“Bugün başıma gelen en güzel şey annem ve babamla buluşmak oldu” diyen Jose, ailesi onu Ekvador’da büyükannesi ve büyükbabasıyla bırakıp ABD’ye göç ettiğinde üç yaşındaymış.

18 yaş altındaki çocuklar, şu anda ABD’de yasal sığınma talep etmesine izin verilen tek göçmen grubu. Yılın başından beri onbinlerce çocuk ABD-Meksika sınırını geçti. Birçoğu ülkelerindeki suç ve şiddetten kaçtığını, daha güvenli ve daha iyi bir hayat için ABD’ye geldiğini söylüyor. Ancak şu anda sınırdaki federal tesisler, bu göçmen akınıyla başa çıkmakta zorlanıyor.

Umut Sınırı Enstitüsü Bölge Direktörü Dylan Corbett, “Çocuklar sınırı geçtikten sonra sınır koruma yetkililerine teslim oluyorlar. İşlemleri Sınır Devriye tarafından yapılıyor. Bu çocukların güvenliğini sağlamak ve onları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim etmek de Sınır Devriye’nin sorumluluğu” diye konuştu.

ABD Göçmenlik Dairesi, bazıları beş yaşın altında olan çocuk sığınmacılara yardımcı olmak zorunda. Biden yönetimi, çocuk göçmenleri yetişkinlerin gözaltında tutulduğu tesislerde üç günden fazla tutmama koşulunu yerine getirmekte zorlanıyor.

Yasal Yardım Merkezi’nden göçmenlik avukatı Becky Wolozin, “1990’larda, Flores adıyla bilinen bir dava vardı. Bu dava, göçmen gözaltı tesislerinde yetişkinlerle ve diğer çocuklarla birlikte çok uzun süre, aylarca alıkonan çocuklar adına açılmıştı. Sonuçta, çocukların hapishanede tutulması doğru değildi” dedi.

Biden yönetimi 18 yaş altındaki çocukların kalabileceği sığınma tesislerinin sayısını arttırmaya çalışıyor. Askeri üsler, kongre merkezleri ve oteller acil durum tesisleri olarak kullanılıyor. Ayrıca sivil toplum örgütleri, çocuk göçmenlerin ABD’deki akrabalarına gönderilinceye kadar koruyucu aile yanında kalmalarını sağlıyor.

Bethany Dini Hizmetler Direktörü Tawnya Brown ise, “Bu hizmeti sağlıyoruz çünkü her çocuğun, en azından ailesiyle biraraya gelinceye kadar, güvenli ve şevkatli bir ev ortamına ihtiyacını olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Bazı Amerikalı aileler, birçoğu travma yaşamış olan göçmen çocuklara koruyucu aile oluyor.

Trump yönetimi, Corona salgını nedeniyle bütün sığınma başvurularını askıya almıştı. Biden yönetimi bu politikayı, 18 yaş altındaki çocukları muaf tutacak şekilde değiştirdi.

Umut Sınırı Enstitüsü Bölge Direktörü Dylan Corbett, “Sınır Devriye’nin bütün çocuklarla başa çıkması imkansız çünkü tesisler yeterli değil. Sınır Devriye tesislerinde kalan çocukların sayısı sürekli artıyor ve bu tesislerde sadece 72 saat kalmaları gerekiyor. Bu sınırlamanın sebebi, Sınır Devriye’nin çocukların bakımını üstlenecek donanıma sahip olmaması” derken, sistemden geçmeyi başaran Jose Luis gibi genç göçmenleri ABD’de yeni fırsatlar bekliyor.