Meksika'nın nüfusu 126 milyonu geçti

BUENOS AIRES (AA) – Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın nüfusu geçen yıl yapılan sayıma göre 126 milyonu aştı.

Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsünün (Inegi) yayımladığı 2020 Nüfus ve Konut Sayımı verilerine göre, ülke nüfusu 126 milyon 14 bin 24 olarak kayda geçti.

Dünyada en kalabalık 11. ülke konumuna gelen Meksika nüfusunun yüzde 51,2'sini kadınlar, yüzde 48,8'ini ise erkekler oluşturuyor.

Ülkenin en kalabalık eyaletleri, 16 milyon 992 binle Meksika eyaleti, 9 milyon 209 binle başkent Meksiko, 8 milyon 348 bin ile Jalisco eyaleti, 8 milyon 62 binle Veracruz ve 6 milyon 583 binle Puebla olarak öne çıkıyor.

Son 10 yılda Meksika'nın nüfus artışı yüzde 1,2 azalırken, 2000 yılında 22 olan yaş ortalaması, 2020 yılında 29 olarak kaydedildi.

Ayrıca ülkede yerli bir dil konuşan kişi sayısının toplam nüfusun yüzde 6,1'ine denk gelen 7 milyon 364 bin olduğu, bunun önceki yıla göre yüzde 6,6'lık düşüş anlamına geldiği belirtildi.