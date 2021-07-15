Melih Bulu görevden alındığına inanamadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun ‘rektörlük’ görevine atanmasıyla başlayan protesto, ev baskınları, gözaltı ve tutuklamalardan sonra bir dönem sona erdi.

Rektör Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberin asılsız olduğunu iddia etti ancak paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.

İSTİFA HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Melih Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği “Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim” yazdığı postuna göndermeye bulunarak “Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır” dedi. Bulu, haberin gerçek olduğunu algılayınca da Erdoğan’ın bir fotoğrafını yorumsuz olarak paylaştı.

Şu an Bulu’nun sosyal medya hesaplarını kapattığı ve tıklandığında, “Üzgünüz, böyle bir sayfa bulunamamaktadır” yazdığı görüldü.

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