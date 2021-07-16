Melih Bulu’nun görevden alınmasının 2 nedeni | İsmail Saymaz açıkladı





YÖK Başkanı Yekta Saraç, Melih Bulu'yu Ankara'ya neden davet etti? Melih Bulu'nun YÖK'ü kızdıran cümlesi neydi? Sözcü TV YouTube kanalında Alişer Delek'in konuğu olan İsmail Saymaz, Melih Bulu'nun Boğaziçi rektörlüğü görevinden neden alındığını açıkladı. Saymaz'a göre Melih Bulu'nun görevden alınmasının iki temel sebebi var. #melihbulu

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