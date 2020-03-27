Melih Mahmutoğlu: ‘Valencia maçı sonuçlarımızı etkiledi…’

Fenerbahçe Beko’nun kaptanı milli oyun kurucu Melih Mahmutoğlu, Bein Sports yayınına katıldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahmutoğlu, corona virüsünün yarattığı durum üzerine ve corona virüsünden etkilenen Fenerbahçe Beko’nun son durumu hakkında konuştu.

Melih, Fenerbahçe Beko’nun 29 Şubat’ta deplasmanda oynadığı Valencia maçına dikkat çekerken, “Valencia maçı, büyük ihtimalle bizim sonuçlarımızı etkiledi diye düşünüyoruz. Benim testim negatif çıktı. Evdeyiz. Söylenenlere uymaya çalışıyoruz” dedi.

“Sezonun en önemli maçlarında sürekli hastalıklar yaşıyorduk” diyen deneyimli oyuncu, “Ateşi çıkanlar oldu. Son 1 aya kadar bu durumu hep yaşıyorduk. Hasta oyuncular antrenmanlara çıkamıyordu. Takımdaki herkes son 1 ayda sırayla hasta oldu. Valencia maçı sırasında durum ciddi değildi o kadar. Valencia’da corona virüsü vakası görüldü. Bunu aramızda konuşmuştuk” dedi.

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Yıldız basketbolcu “Aklımıza gelmiyordu. Maskeyle vs. uçtuk. İtalya’da maç oynadıklarını da öğrenmiştik. Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Başlayacaksa ne zaman başlarız bilmiyoruz. Görünen, 1 ay hiçbir şey olmayacak. Bu süre zor geçiyor. İptal durumunda bazı sıkıntılı süreçler olacak maddi ve manevi. Neler olacağını çok fazla kestiremiyoruz” diyerek devam etti ve adeta göz göre göre salgının ortasına nasıl gitmek durumunda kaldıklarını aktardı.

‘EVDE KALALIM, İZOLE OLALIM’

Melih evde kalmanın önemine; “Ben evimdeyim, sizler de evinizde kalın. Üzüntülü haberler alıyoruz. Söylenenlere uyulmuyor. Bu çok ciddi bir vaka. Avrupa’da neler olduğunu görüyoruz. Gidişat kötü orada. Bizde de gidişat kötü olmasın. Sevdiklerimizle telefonla görüşelim. Biz ülke olarak her şeyin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden en güzel şekilde geliriz. Evlerimizden çıkmayalım. Olabildiğince izole olalım” sözleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçe Beko’da teknik ekip ve oyuncular arasından 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.