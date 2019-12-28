Melisa Şenolsun kimdir? Melike Şenolsun’un hayatı…

Melisa Şenolsun, 1996 yılında İzmir’de doğdu. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile ekran önüne çıkan Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İşte Melisa Şenolsun kimdir sorusunun yanıtı…

Melisa Şenolsun hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Melisa Şenolsun kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşayan Melisa Şenolsun, daha sonra Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Babam ve Nefes gibi yapımlarda yer almıştır. Melisa Şenolsun, 1,70 metre boyunda, 59 kilo ve Terazi burcudur.

Melisa Şenolsun’un rol aldığı tiyatro oyunları :

2016 – Quills-Tüy Kalemler – Tatbikat Sahnesi

Melisa Şenolsun’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Rüya) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Feride) (Sinema Filmi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ceren) (TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (Sude İplikçi) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Hande) (TV Dizisi)