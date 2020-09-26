Memleket havası… 26 Eylül 2020 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu





Sadece 20 dakika yağdı ama… 26 Eylül 2020 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S Çalar Saat, samimi ve dürüst habercilik anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanından derlediği haberleri izleyicilerle buluşturup ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin lider sabah haber programı Çalar Saat FOX'ta! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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