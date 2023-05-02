59.4 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemMemleket Partili aday, Sinan Oğan’ı destekleyecek

Memleket Partili aday, Sinan Oğan’ı destekleyecek

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Muharrem İnce’nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memleket Partisi’nin Konya milletvekili adayı Ahmet Onur Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy vereceğini açıkladı.

“OYLARINIZLA SİNAN OĞAN’A DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekin, şu ifadeleri kullandı:

* “Bildiğiniz üzere Sayın Muharrem İnce’nin daveti ile ‘Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan’ diyerek, Memleket Partisi Konya Milletvekili Adayı olarak çıktığım yolda desteklerinizi esirgemediniz.

* Seçimlere az bir süre kaldı. Bu süreçte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, baştan beri gönülden desteklediğim Sayın Sinan Oğan’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

* Tüm gönüldaşlarımı, Memleket Partisi’ne gönül veren kardeşlerimi, büyüklerimi ve değerli hemşehrilerimi Sayın Sinan Oğan’a 14 Mayıs Pazar seçim günü oylarınız ile destek vermeye davet ediyorum. Ülkücü Ülkücünün öz gardaşıdır.”

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,479BeğenenlerBeğen
16,192TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States