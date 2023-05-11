64.8 F
Los Angeles
11 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemMemleket Partili başkan: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğim

Memleket Partili başkan: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğim

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kocaeli’de Memleket Partisi Gebze ilçe Başkanı İsmail Aşak, destekleyeceği adayı sosyal medyadan duyurdu. Aşak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİM”

*Gebze ilçe örgütü olarak; genel başkanımızın adaylıktan çekilme kararını saygıyla karşıladık. Bizler genel başkanımızı seviyoruz lakin kapıkulları değiliz.

*Tüm üyelerimizi cumhurbaşkanlığı adaylığı seçme konusunda kararı özgür iradelerine bırakıyoruz.

*Genel merkezden gelen kararı tanımıyoruz. Bizler özgür iradeli üyeler olarak partimizin cumhurbaşkanı adayı olmadığı için seçimlerimizde özgürüz. Ben kendi adıma kararımı verdim. Buradan herkese ilan ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim.

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,503BeğenenlerBeğen
16,177TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States