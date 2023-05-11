Memleket Partili başkan: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğim

Kocaeli’de Memleket Partisi Gebze ilçe Başkanı İsmail Aşak, destekleyeceği adayı sosyal medyadan duyurdu. Aşak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİM”
*Gebze ilçe örgütü olarak; genel başkanımızın adaylıktan çekilme kararını saygıyla karşıladık. Bizler genel başkanımızı seviyoruz lakin kapıkulları değiliz.
*Tüm üyelerimizi cumhurbaşkanlığı adaylığı seçme konusunda kararı özgür iradelerine bırakıyoruz.
*Genel merkezden gelen kararı tanımıyoruz. Bizler özgür iradeli üyeler olarak partimizin cumhurbaşkanı adayı olmadığı için seçimlerimizde özgürüz. Ben kendi adıma kararımı verdim. Buradan herkese ilan ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim.