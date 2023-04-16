Memleket Partili bir aday daha istifa etti

Memleket Partisi Sivas birinci sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Saçlı, “Memleket Partisi Sivas birinci sıra milletvekilliği adaylığı ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kendilerini sofradaki kurt sanan çakallar dansa devam edebilir” dedi.

Memleket Partisi’nin listesinden Sivas birinci sırada milletvekili adayı olarak gösterilen Mustafa Saçlı, milletvekili adaylığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Saçlı, resmi Twitter hesabından “Memleket Partisi SİVAS Birinci Sıra Milletvekilliği Adaylığı ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kendilerini sofradaki kurt sanan çakallar dansa devam edebilir” notuyla şu açıklamayı paylaştı:

“PARTİDE LİYAKATSİZLİĞİN HAD SAFHADA OLMASI BENİ BU KARARA İTEN NEDENLERDEN BİRİ OLMUŞTUR”

“Yakın zamanda hayatımın en özel anılarının çoğunu barındıran şehrim Sivas’tan, milletvekili adayı olmam için Memleket Partisi İl Başkanlığı tarafından teklif aldım. Gerek ailemin yıllardır süregelen istihdam gayreti ve ticari başarısı gerek ise tarafıma yüklenen misyondan dolayı teklif edilen bu ulvi görevi kısa sürede yaptığım istişareler sonucunda kabul ettim ve birkaç gün sonra parti genel merkezi tarafından Sivas Birinci Sıra Milletvekili Adayı olarak lanse edildim.

Fakat Memleket Partisi ile birkaç günlük bir geçmişim olmasına rağmen yaşadıklarım ve gördüklerim ilkeli ve dürüst siyaset şiarıma oldukça ters düşmüştür. Parti şehrine ve ülkesine hizmet etmek isteyen insanlardan çok, kişisel hırs ve kibirlerini ön plana çıkarmaya çalışan ve -bir hayli siyaseten kabiliyetsiz- insanlarla siyasi hareketini sürdürmeye çalışmaktadır. Aynı şekilde partide liyakatsizliğin had safhada olması da beni bu karara iten önemli nedenlerden biri olmuştur.

“MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞIMDAN VE PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETMEKTEYİM”

Sonuç olarak kısa zamanda Memleket Partisi çatısı altında yaşadıklarımdan dolayı birinci sırada aday gösterilmiş olsam dahi milletvekilliği adaylığımdan ve parti üyeliğinden istifa etmekteyim. Adaylığımın duyurulmasından sonraki ilk günden bu yana arayan, tebrik eden ve desteklerini açıklayan yüzlerce kişi ve kuruma şükranlarımı sunmaktayım.

“SİNAN OĞAN’A YÜREKTEN DESTEKLERİMİ AÇIKLAMAK İSTERİM”

Başta da söylediğim gibi, hayatımın en özel anılarının çoğunu barındıran şehrim Sivas’a ve ülkeme layıkıyla hizmet etmek için bugünden itibaren daha çok çalışacağımı belirtmek isterim. Vatanına ve milletine gerçekten hizmet etmek isteyen tüm parti ve siyasetçilere başarılar dilerim. Ayrıca kendisiyle hiçbir iletişim yahut tanışıklığım olmamasına rağmen, türlü ambargo ve güçlükler yaşayan ve yükselen bir ivmeyle halktaki karşılığını alan Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Sinan Oğan’a da yürekten desteklerimi açıklamak isterim.” (ANKA)