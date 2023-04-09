Memleket Partisi milletvekili aday listesini YSK’ye sundu

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener’e teslim etti.

Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Memleket Partisi olarak tüm illerde 87 seçim bölgesinde 600 milletvekili adayını saat 14.30 itibarıyla YSK’ye teslim ettiklerini söyledi.

Kurulda işlemlerin tamamlandığını aktaran Yüreğir, şunları kaydetti:

“600 milletvekilimizin içinde kadınlarımıza ve gençlerimize çok önem verdik. Özellikle Türkiye’nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu diğer milletvekili aday listesini gördükten sonra da görmüş olacaksınız. Biz Memleket Partisi olarak kadınlarımızla, gençlerimizle, tüm partililerimizle ve tüm halkımızla seçimden birinci parti çıkacağımıza, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’yi de cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyoruz.” (AA)