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14 Mayıs 2023
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Memleket Partisi seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Oy Dağılımı, İl il harita seçim sonucu

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Gündem

Türkiye’de genel seçim sonuçları, Memleket Partisi’ne dair veriler yayınlanmaya başlarken, Sözcü’de Memleket Partisi’ne dair anlık veriler, il il milletvekili oy dağılımı belli olmaya başladı.

Memleket Partisi Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AK Parti Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023

Memleket Partisi’ne dair genel bilgi

Memleket Partisi, Türkiye’de 2021 yılında kurulmuş bir siyasi partidir. Partinin lideri Muharrem İnce’dir ve parti merkezi Çankaya, Ankara’dadır. Atatürkçülük ve pro-Avrupacılık ideolojilerine sahip olan Memleket Partisi, merkez siyasi pozisyonunda konumlanmaktadır. Halil İlker Çelik genel sekreter, Nurdan Şahin Demirbağ genel başkan vekili ve İpek Özkal Sayan ise parti sözcüsüdür. Partinin sloganı: Bin Günde Memleket Hareketi. Üyelik sayısı 2023 yılına kadar 25.132’ye yükselmiştir ve parti, Türkiye’nin demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Parti, Türkiye’nin ekonomik krizlerine alternatif bir çözüm sunmak, yargı bağımsızlığını sağlamak, demokratik hakları korumak, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik çabaları desteklemek gibi hedefleri benimsemektedir.

Memleket Partisi il il milletvekili adayları listesi

SEÇİM ÇEVRESİ

ADAY

SIRA NO

 ADI SOYADI
ADANA 1 TARKAN KULAK
ADANA 2 ETHEM EKE
ADANA 3 CELAL GÜVEN
ADANA 4 BESTE TUNCEL
ADANA 5 MURAT ARAVİ
ADANA 6 GÖKHAN KUNT
ADANA 7 NİLGÜN TOPAL
ADANA 8 EMİNE GENÇ
ADANA 9 DİLEK TEPE
ADANA 10 MELTEM ŞİMŞEK
ADANA 11 HABİB KOÇAK
ADANA 12 ABDULSAMET YILDIRIM
ADANA 13 YILMAZ KARAHAN
ADANA 14 FEYZİ VURALGİL
ADANA 15 EMİR ADIGÜZEL
ADIYAMAN 1 İZ YÜCEDAĞ
ADIYAMAN 2 ABDULMUSA MİRCAN GÜRBÜZ
ADIYAMAN 3 MEHMET BERKAY ABACIALIR
ADIYAMAN 4 CELALETTİN SAMET GÜNDÜZ
ADIYAMAN 5 PERİHAN ÖZALP COŞKUN
AFYON 1 FAİK EŞME
AFYON 2 HAZIM ABİ
AFYON 3 İRFAN GARİPCİN
AFYON 4 FATMA BULUT
AFYON 5 MEHMET ALİ BULUT
AFYON 6 ORÇUN ÇELİK
AĞRI 1 CENAP DAŞTAN
AĞRI 2 SEDAT OĞUR
AĞRI 3 HASAN POLAT
AĞRI 4 ERSİN AVŞAR
AMASYA 1 MURAT ERDEMİR
AMASYA 2 SERCAN ÇOBAN
AMASYA 3 ZEYNEP KILIÇ
ANKARA-1 1 İPEK ÖZKAL SAYAN
ANKARA-1 2 HALİL İLKER ÇELİK
ANKARA-1 3 SİBEL ARACI
ANKARA-1 4 AHMET ÖZALP
ANKARA-1 5 MEHMET ELLİALTIOĞLU
ANKARA-1 6 BURAK ÖZKORUL
ANKARA-1 7 ATEŞ ÖZÇELİK
ANKARA-1 8 LEVENT DURAN
ANKARA-1 9 BETÜLAY İLHAN
ANKARA-1 10 DENİZ ÜNLÜ
ANKARA-1 11 ERTUĞRUL YILMAZ
ANKARA-1 12 MELİH ALTINTAŞ
ANKARA-1 13 DENİZ MUTLU
ANKARA-2 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY
ANKARA-2 2 MEHMET BERBER
ANKARA-2 3 HAKKI ERMAN ERANIL
ANKARA-2 4 ONUR CAN İNCU
ANKARA-2 5 ÖZKAN ÇELİK
ANKARA-2 6 EKİN ECE ÜNLÜ
ANKARA-2 7 AHMET KONUK
ANKARA-2 8 BAHAR ATA
ANKARA-2 9 KUBİLAY ERSAN AKKANAT
ANKARA-2 10 TUTKU ÖZER
ANKARA-2 11 SERKAN KAPLAN
ANKARA-3 1 YAVUZ KAYHAN YÜREGİR
ANKARA-3 2 MUSTAFA ÇAĞLAYAN
ANKARA-3 3 ALİ EVREN ERYILDIZ
ANKARA-3 4 BURAK SAVTUR
ANKARA-3 5 ZİYA KİRZUK
ANKARA-3 6 YEKTA FAİK YILMAZ
ANKARA-3 7 MERT KAYA
ANKARA-3 8 ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU
ANKARA-3 9 ÇAĞRI ÜNSAL
ANKARA-3 10 TEOMAN ERSÖZ
ANKARA-3 11 DENİZ GÖKKAYA
ANKARA-3 12 ALEYNA GÜLŞEN
ANTALYA 1 MEVLÜT DUDU
ANTALYA 2 MUSTAFA KAVASOĞLU
ANTALYA 3 HASAN YALÇIN
ANTALYA 4 TURGUT OKUR
ANTALYA 5 EMRE ERGİN
ANTALYA 6 SERDAR GÜZEL
ANTALYA 7 TAYFUN AYDOĞMUŞ
ANTALYA 8 ŞEFİKA AYGÜNEŞ
ANTALYA 9 DİLEK DİKER
ANTALYA 10 HASAN BUĞRA MEYVECİOĞLU
ANTALYA 11 EMİNE KANDİL
ANTALYA 12 MUSTAFA HAYDAR DEMİROK
ANTALYA 13 BAHRİ KENDİR
ANTALYA 14 MISRA DENLİ
ANTALYA 15 SELAMİ ÖZBARDAKÇI
ANTALYA 16 MUSTAFA DEMİR
ANTALYA 17 MURAT DEMİRCAN
ARTVİN 1 SONER DURSUN
ARTVİN 2 TARKAN YILMAZ
AYDIN 1 CAVİT YENİPAZARLI
AYDIN 2 SİBEL IŞIK
AYDIN 3 CANER ÜNLÜ
AYDIN 4 AHMET GÜLERYÜZ
AYDIN 5 PEMBE KOÇ
AYDIN 6 TOLGA İNCİ
AYDIN 7 SEYHAN ATEŞ
AYDIN 8 SİNAN YAĞIZ
BALIKESİR 1 SİNAN DİKER
BALIKESİR 2 GÖKSEL TAŞALTI
BALIKESİR 3 HAKKI BİTİKLİ
BALIKESİR 4 DİĞDAR DAŞKIN
BALIKESİR 5 İBRAHİM KAYA
BALIKESİR 6 AHMET AYDEMİR
BALIKESİR 7 AKİDE KARAŞAHİN
BALIKESİR 8 KEREM ALTANHAN
BALIKESİR 9 AYŞEGÜL TOKTAY
BİLECİK 1 HÜSEYİN KORKMAN
BİLECİK 2 ŞÜKRÜ ÇETİNER
BİNGÖL 1 ALPAY ESER
BİNGÖL 2 GÖKSEL SERKAN AYDOĞAN
BİNGÖL 3 CANER TUNCAY
BİTLİS 1 ABDULKADİR ÖLEKLİ
BİTLİS 2 YUSUF KORKMAZ
BİTLİS 3 OZAN CEM DURDU
BOLU 1 DUHA ÖZÇELİK
BOLU 2 AHMET AKIN AYSAN
BOLU 3 KADİR KARACA
BURDUR 1 HULUSİ ÖZKAN
BURDUR 2 HÜSEYİN CAN KARTAL
BURDUR 3 CANSU ALTINSOY
BURSA-1 1 ÖZCAN ÖZEL
BURSA-1 2 RUŞEN SEVER
BURSA-1 3 DEREN PAKİZE KARAKAYA
BURSA-1 4 AHMET ATALAY
BURSA-1 5 CEVDET ŞEN
BURSA-1 6 ALP GÜMÜŞ
BURSA-1 7 ZEYNEP GÖKMEN
BURSA-1 8 UMAR BATINAY EREĞİLMEZ
BURSA-1 9 ALİ KAĞAN ASLANOĞLU
BURSA-1 10 BERKAY DESOVALI
BURSA-2 1 ÖMER KAYIR
BURSA-2 2 MESUT ŞAHİN
BURSA-2 3 YASEMİN SOYDAN
BURSA-2 4 İLKER KILIÇ
BURSA-2 5 DOĞAN YILDIZ
BURSA-2 6 İLKER ÇEVİK
BURSA-2 7 ŞENOL SELÇUK
BURSA-2 8 RÜYA ÖZDEN
BURSA-2 9 HAMİT ŞAKAR
BURSA-2 10 UMUT KAYGISIZ
ÇANAKKALE 1 AYCAN ATALAY
ÇANAKKALE 2 ATALAY SEÇKİN
ÇANAKKALE 3 İLKNUR İNCE
ÇANAKKALE 4 TALHA YILMAZ
ÇANKIRI 1 ADA ÇELİKER
ÇANKIRI 2 OSMAN DEDE
ÇORUM 1 GÜVEN KILIÇAY
ÇORUM 2 SONER DEMİR
ÇORUM 3 OLGUN ÇAKAR
ÇORUM 4 HAMDİ DİVAN
DENİZLİ 1 ERHAN DERİCİ
DENİZLİ 2 OSMAN ULUKÖY
DENİZLİ 3 DOĞAN EROL
DENİZLİ 4 HÜSEYİN HARUN ÖKEK
DENİZLİ 5 HAKAN KARAPINAR
DENİZLİ 6 MEHMET DOĞUKAN YALDIZ
DENİZLİ 7 DENİZ KAROL
DİYARBAKIR 1 ATİLLA ECE
DİYARBAKIR 2 NACATİ GÜNAY
DİYARBAKIR 3 VEYSİ ESEN
DİYARBAKIR 4 MEHMET İRFAN SEYİTOĞULLARI
DİYARBAKIR 5 MUHAMMED MURAT GÜLOĞLU
DİYARBAKIR 6 ZÜLKÜF ARDA ÇOBAN
DİYARBAKIR 7 ULAŞ ALKAN
DİYARBAKIR 8 İREM AYKAÇ
DİYARBAKIR 9 SÜLEYMAN KAPLAN
DİYARBAKIR 10 UĞUR KABANCI
DİYARBAKIR 11 YONCA YİŞİN
DİYARBAKIR 12 BARIŞ PAMUKÇU
EDİRNE 1 ERDEM BİRCAN
EDİRNE 2 OKTAY BOZKURT
EDİRNE 3 SAMİ ÇAKIRLAR
EDİRNE 4 ŞEYDANUR AKÇA
ELAZIĞ 1 ÖMER KAN
ELAZIĞ 2 KÜRŞAD ASLAN
ELAZIĞ 3 ENES FASRUK NOM
ELAZIĞ 4 HASAN SALTUK TAYANÇ
ELAZIĞ 5 ÖZGÜR KALE
ERZİNCAN 1 MİRAÇ TAHSİN YANAR
ERZİNCAN 2 YENER ALAÇAYIR
ERZURUM 1 BURAK GÖNDER
ERZURUM 2 GENCEBAY EKREM ATALAY
ERZURUM 3 EDANUR ULUDAĞ
ERZURUM 4 VEYSEL KARSLI
ERZURUM 5 OĞUZHAN BARIN
ERZURUM 6 UMUT ORBEY
ESKİŞEHİR 1 İLHAN DÜZYÜREK
ESKİŞEHİR 2 BİRKAN DEMİRDİZEN
ESKİŞEHİR 3 NESLİHAN BOZTEPE DEMİRCİLEK
ESKİŞEHİR 4 SALİH ESKİCİ
ESKİŞEHİR 5 DORUKHAN DEMİREL
ESKİŞEHİR 6 ENES ERDÖNMEZ
ANTEP 1 KORAY KURT
ANTEP 2 CEVDET GÜDÜCÜ
ANTEP 3 GÜLCAN ÖZDEMİR
ANTEP 4 ALİCAN DOĞAN
ANTEP 5 İLKNUR KIRBAÇ
ANTEP 6 MEHMET ORAK
ANTEP 7 EDA BOZGEYİK
ANTEP 8 ONUR YETİM
ANTEP 9 ŞAHİN KOÇAK
ANTEP 10 SERGEN ŞAHİN
ANTEP 11 İBRAHİM YEMEZ
ANTEP 12 MUHAMMET ALPER ESER
ANTEP 13 AHMET YUNUSOĞLU
ANTEP 14 OKTAY KIZILDAĞ
GİRESUN 1 VEHBİ GÜVEN
GİRESUN 2 YUNİS TÜRK
GİRESUN 3 ERKAN ŞENEL
GİRESUN 4 HİRA TUNAHAN
GÜMÜŞHANE 1 HİKMET CAN AKDAĞ
GÜMÜŞHANE 2 ADEM KOÇ
HAKKARİ 1 ÇERGEZ MERMİT
HAKKARİ 2 HETEM ÇAĞLIN
HAKKARİ 3 OKTAY KEPEZ
HATAY 1 MEHMET SORAR
HATAY 2 HÜSEYİN ATA KAŞGÖZ
HATAY 3 SERDAL ALKAN
HATAY 4 BİLGİN FIRINCIOĞULLARI
HATAY 5 MÜNİR CEM DOLAPÇIOĞLU
HATAY 6 MUSTAFA BAYIR
HATAY 7 REŞİT MİÇOOĞILLARI
HATAY 8 KAZIM YALÇIN
HATAY 9 OSMAN KÖĞÇE
HATAY 10 AHMET BİRTAN DÖNMEZ
HATAY 11 HAMZA TECİMEN
ISPARTA 1 HARUN HAKERİ
ISPARTA 2 MEHMET GÜNGÖR
ISPARTA 3 SABRİ KOCABAŞ
ISPARTA 4 CİHAN KADIKIRAN
MERSİN 1 ZAFER BURAK HASAR
MERSİN 2 ÖZGÜR TÜRKER
MERSİN 3 SULTAN PERÇEM
MERSİN 4 ERSİN SADIK GÜNGÖR
MERSİN 5 ÇAĞLAR KÖKSEL
MERSİN 6 HAKAN UYAR
MERSİN 7 MEHMET ATILGAN
MERSİN 8 FATİH EMRE KARAAĞAÇ
MERSİN 9 TALİP ŞAHİN
MERSİN 10 ALİM GÜRGAH
MERSİN 11 BERK ŞAFAK GÜLMEZ
MERSİN 12 BEDİRHAN GÖK
MERSİN 13 AYKUTHAN AKSOY
İSTANBUL-1 1 OSMAN SERKAN İLERİ
İSTANBUL-1 2 MUHAMMED ALİ ACAR
İSTANBUL-1 3 ATİLLA AYTAÇ
İSTANBUL-1 4 MAHMUT ZEKİ ÇAKIR
İSTANBUL-1 5 SEMRA YILDIZ
İSTANBUL-1 6 ADEM GENÇ
İSTANBUL-1 7 NİHAT YILDIRIM
İSTANBUL-1 8 ÖMER AKALIN
İSTANBUL-1 9 AZİZ İPEKÇİ
İSTANBUL-1 10 SEDEF ADIGÜZEL
İSTANBUL-1 11 HASAN TAVUSBAY
İSTANBUL-1 12 BİNALİ KARAMAN
İSTANBUL-1 13 MİNE DURAL
İSTANBUL-1 14 MURAT DAL
İSTANBUL-1 15 ZUHAL GÜLİSKİN
İSTANBUL-1 16 ENVER YAVUZ
İSTANBUL-1 17 ZEYNEL BOZKURT
İSTANBUL-1 18 OKTAY KUZUĞ
İSTANBUL-1 19 EYÜP KANTAR
İSTANBUL-1 20 AHMET DUHAN AKHALİ
İSTANBUL-1 21 EGEMEN DOĞUKAN DURSUN
İSTANBUL-1 22 ÖZGÜR ARKUN
İSTANBUL-1 23 BİRGÜL YILDIRIM
İSTANBUL-1 24 MUSTAFA NİZAM DOĞRU
İSTANBUL-1 25 AHMET ÖZBEK
İSTANBUL-1 26 KAĞAN TANGÖR
İSTANBUL-1 27 ORHANCAN SUBAŞI
İSTANBUL-1 28 SELÇUK DEDE
İSTANBUL-1 29 ALPASLAN ÇABUK
İSTANBUL-1 30 BEKİR YILDIRIM
İSTANBUL-1 31 ZUHAL ÜÇAL
İSTANBUL-1 32 LALE ÖZEL
İSTANBUL-1 33 MUHAMMET ALİ ABAY
İSTANBUL-1 34 UMUT NAZLI
İSTANBUL-1 35 BARAN ÇİFTÇİ
İSTANBUL-2 1 NURDAN ŞAHİN DEMİRBAĞ
İSTANBUL-2 2 MEHMET LEVENT KAZANCIOĞLU
İSTANBUL-2 3 EMRE BERK HACIGÜZELLER
İSTANBUL-2 4 AZİZ AYKUT DEMİRAY
İSTANBUL-2 5 HASAN İPEK
İSTANBUL-2 6 UFKUN DOĞAN
İSTANBUL-2 7 SEDA BAYDERE
İSTANBUL-2 8 HÜLYA KOBANERİ
İSTANBUL-2 9 SANEM EYİGÜN MANAV
İSTANBUL-2 10 TÜLAY DOĞAN
İSTANBUL-2 11 YILDIRAY GENÇ
İSTANBUL-2 12 MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
İSTANBUL-2 13 İSA METİN
İSTANBUL-2 14 MELİS AKTAŞ
İSTANBUL-2 15 ŞENER ŞEREN
İSTANBUL-2 16 ERSİN KOÇHAN
İSTANBUL-2 17 MUSA ÖZDEMİR
İSTANBUL-2 18 YUSUF KARATAŞ
İSTANBUL-2 19 AYDIN KARA
İSTANBUL-2 20 MESUT TANDOĞAN
İSTANBUL-2 21 UĞUR ÇİMEN
İSTANBUL-2 22 MUHAMMED ÖMER PAMUK
İSTANBUL-2 23 BURAKCAN YILMAZ
İSTANBUL-2 24 BURKAY ÖNCEL
İSTANBUL-2 25 ERDEN YASİN BOYACI
İSTANBUL-2 26 BURHAN EREN PARLAKYILDIZ
İSTANBUL-2 27 DOĞUKAN BABACAN
İSTANBUL-3 1 ERTUĞRUL GÜLSEVER
İSTANBUL-3 2 MUSTAFA BÜYÜK
İSTANBUL-3 3 YUNUS CAN
İSTANBUL-3 4 HAZAL KARAOĞLAN
İSTANBUL-3 5 RUHİ TUNCEL
İSTANBUL-3 6 RAMAZAN ERTAN
İSTANBUL-3 7 ÜNAL KİRMİÇ
İSTANBUL-3 8 BAŞAK ERÜNSAL
İSTANBUL-3 9 ÇİĞDEM ERİŞ
İSTANBUL-3 10 AHMET GÜLTEN
İSTANBUL-3 11 EZGİ SABAZ
İSTANBUL-3 12 PINAR ALYANSOĞLU
İSTANBUL-3 13 TURAN ÜNLÜ
İSTANBUL-3 14 TUNA AÇIKGÖZ
İSTANBUL-3 15 MERVE ÇAÇAN
İSTANBUL-3 16 İBRAHİM DÖNMEZ
İSTANBUL-3 17 METİN EĞRİOĞLU
İSTANBUL-3 18 EFE KALAY
İSTANBUL-3 19 ABDULKADİR TOZYILMAZ
İSTANBUL-3 20 RAŞİT MANDACI
İSTANBUL-3 21 BÜLENT UYĞUR
İSTANBUL-3 22 OLCAY AYDIN
İSTANBUL-3 23 SEVDA TÜRKSEVER
İSTANBUL-3 24 UĞUR ÇOPUR
İSTANBUL-3 25 EVRİM YILMAZ
İSTANBUL-3 26 ELİF SUDE KIZILKAYA
İSTANBUL-3 27 NECMİ TEZCAN
İSTANBUL-3 28 CANSU UZUNBABALAR
İSTANBUL-3 29 BERKAY MORGÜL
İSTANBUL-3 30 FURKAN DURAN
İSTANBUL-3 31 MUSTAFA KAVURGA
İSTANBUL-3 32 ÖMER SATI
İSTANBUL-3 33 BERKE ÖZDAL
İSTANBUL-3 34 AZİZ CAN AYDIN
İSTANBUL-3 35 DENİZ DOĞAN
İSTANBUL-3 36 YUSUF ALTAY
İZMİR-1 1 CÜNEYT OĞUZ
İZMİR-1 2 ALİ TUNÇ CAN
İZMİR-1 3 GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
İZMİR-1 4 HARUN DÜŞENKALKAN
İZMİR-1 5 BEYHAN MUTLU
İZMİR-1 6 BAŞARAN AKTAN
İZMİR-1 7 İSMAİL YILDIZ
İZMİR-1 8 TURAN ÇATAL
İZMİR-1 9 TUFAN ÖZTÜRK
İZMİR-1 10 AHMET ÖMER ERKENCİ
İZMİR-1 11 CEM MERİH YENER
İZMİR-1 12 OLCA ÖMÜR ARAS
İZMİR-1 13 EFE YURDAKUL
İZMİR-1 14 FURKAN MOLLA
İZMİR-2 1 ASUMAN ALİ GÜVEN
İZMİR-2 2 MAHİR BAKAN
İZMİR-2 3 TUĞÇE SEMERCİOĞLU
İZMİR-2 4 MEVHİBE KOLOĞLU
İZMİR-2 5 LEVENT ÖREN
İZMİR-2 6 MERVE DUMAN
İZMİR-2 7 ÖMER GÖNENÇER
İZMİR-2 8 ALEV GÜNYAR
İZMİR-2 9 BURAK KURT
İZMİR-2 10 GÜRSEL DİNKTEPE
İZMİR-2 11 MERT DİKMEN
İZMİR-2 12 FURKAN ASLAN
İZMİR-2 13 GÖRKEM SÜREN
İZMİR-2 14 TAHA KARAÇELİK
KARS 1 MEHMET GÖKHAN ARAÇ
KARS 2 ERCAN ÇINAR
KARS 3 KENAN OLGUN
KASTAMONU 1 MUSTAFA BAŞESGİOĞLU
KASTAMONU 2 AYTEN URGANİOĞLU
KASTAMONU 3 YUNUS EMRE KAY
KAYSERİ 1 HASAN ÇETİN
KAYSERİ 2 FURKAN AHMET TECER
KAYSERİ 3 BEYZA ŞAHİN
KAYSERİ 4 TUNAHAN ÖNDER
KAYSERİ 5 YUSUF İHSAN ATASUN
KAYSERİ 6 İSMAİL FURKAN ALTAN
KAYSERİ 7 ALİ KEREM YAĞCIOĞLU
KAYSERİ 8 NURİ FURKAN SARI
KAYSERİ 9 YASİR ÇAKMAK
KAYSERİ 10 YILMAZ ALTIN
KIRKLARELİ 1 ASLI ELİGÜZEL
KIRKLARELİ 2 İDİL ÖZKAN
KIRKLARELİ 3 GİZEM DOĞAN
KIRŞEHİR 1 GÜLAY BALTALIK
KIRŞEHİR 2 KERİM ORHAN
KOCAELİ 1 UMUT HAMİT BİRBEN
KOCAELİ 2 MURAT ERİNÇ
KOCAELİ 3 MURAT GÖKDEMİR
KOCAELİ 4 MEHMET BALİ
KOCAELİ 5 ÖZLEM KAMIŞOĞLU
KOCAELİ 6 GÜRKAN ORAN YILDIZ
KOCAELİ 7 CELAL ISIRKAN
KOCAELİ 8 BARAN ERSEÇKİN
KOCAELİ 9 BİRKAN VİRZİLLİ
KOCAELİ 10 SAMET KIRDUDU
KOCAELİ 11 ENES BUĞDAY
KOCAELİ 12 GÖKBERK ALTIN
KOCAELİ 13 RECEP CİHAD ŞEN
KOCAELİ 14 ÜNAL KARASAĞIZ
KONYA 1 ÖMER ÖZDOĞAN
KONYA 2 ERSİN CANDAN
KONYA 3 MAHMUT ELİHAYRAT
KONYA 4 ÖMER SÜLE
KONYA 5 MEHMET KOÇER
KONYA 6 HASAN ÖZKAY
KONYA 7 FATİH KAZANBAŞ
KONYA 8 HAVVA DEMİREZEN
KONYA 9 ADEM DEMİR
KONYA 10 İBRAHİM DOĞRU
KONYA 11 EMRE DERİN
KONYA 12 UĞUR BOZ
KONYA 13 TOLGA TAŞKIN
KONYA 14 HÜLYA TOPUKSUZ
KONYA 15 KADİR GÖZ
KÜTAHYA 1 ADEM YILMAZ
KÜTAHYA 2 HALİL ÜNLÜ
KÜTAHYA 3 FATİH FURKAN AKKURT
KÜTAHYA 4 OZAN RIZA ÖZGÜDEN
KÜTAHYA 5 MUSTAFA CANTÜRK
MALATYA 1 BURCA BENAY TURFANDA ÇİNKILIÇ
MALATYA 2 SAMET FIRAT ÖZKAŞ
MALATYA 3 OKAN FİDAN
MALATYA 4 MEHMET ONUR İŞİM
MALATYA 5 ÖZGÜL OLCAN
MALATYA 6 KAAN GÖLESAN
MANİSA 1 FİDEL OKAN
MANİSA 2 LAMİHA ÖZTÜRK
MANİSA 3 GÜLNUR EFE
MANİSA 4 KASIM UTKU AKTÜRK
MANİSA 5 NİDA ARIKAN
MANİSA 6 BURAK ŞENGÜN
MANİSA 7 GÖKHAN DUVAN
MANİSA 8 EGEMEN GÜNER
MANİSA 9 FATİH ŞAHİN
MANİSA 10 MUHAMMED CANER DEMİR
MARAŞ 1 HİLMİ EMRE KAZANCI
MARAŞ 2 HALİL İBRAHİM KURUÇAY
MARAŞ 3 ÖMER CANPOLAT
MARAŞ 4 DURMUŞ KARAKAŞ
MARAŞ 5 HAMZA ERPAYLAŞTIRAN
MARAŞ 6 ERDAL ÇİFTÇİ
MARAŞ 7 OĞUZHAN KEKLİK
MARAŞ 8 FERİHA KAYACIK
MARDİN 1 SEYFETTİN ÇELİK
MARDİN 2 SELMA ADEMHAN
MARDİN 3 MUHİTTİN ÇOĞALA
MARDİN 4 ABDURRAHMAN ÇOKAL
MARDİN 5 HASAN CAN DEDE
MARDİN 6 ENES DAĞ
MUĞLA 1 SÜLEYMAN DİNÇBERK
MUĞLA 2 İBRAHİM İBRAHİM
MUĞLA 3 CANAN KARAOSMANOĞLU
MUĞLA 4 OSMAN KURTULUŞ
MUĞLA 5 BUSE TOKAÇ
MUĞLA 6 ÜMİT İFTAR
MUĞLA 7 SUBUTAY AKÇA
MUŞ 1 KEREM UYANIK
MUŞ 2 MUHAMMED SEFA DEMİR
MUŞ 3 ADEM KARAAĞAÇ
NEVŞEHİR 1 NECATİ GÜNGÖR
NEVŞEHİR 2 MUSTAFA ARSLAN
NEVŞEHİR 3 GÜRKAN ORAN ÇETİNKAYA
NİĞDE 1 UFUK TEKELİ
NİĞDE 2 FEHMİ MERAL
NİĞDE 3 TAYYİP ÖKMEN
ORDU 1 SEBANUR ÖZDEMİR
ORDU 2 ÖYKÜ ÇALIŞ
ORDU 3 CUMHUR İNCE
ORDU 4 MUSTAFA BAŞTEPE
ORDU 5 BATUHAN YILMAZ
ORDU 6 SEDA GÜLER
RİZE 1 ATİLLA KAYHAN
RİZE 2 NİHAL DEMİR
RİZE 3 FURKAN KAZMAZ
SAKARYA 1 FATMA KURTULUŞ
SAKARYA 2 YASİN GÖNÜL
SAKARYA 3 SAFFET KILIÇARSLAN
SAKARYA 4 ONUR MEHMET AKIN
SAKARYA 5 ÇAĞDAŞ ÖZ
SAKARYA 6 EMRE KEY
SAKARYA 7 FATİH YÜŞA ÜNLÜ
SAKARYA 8 ÜMİT ERCAN KARAPEKMEZ
SAMSUN 1 RECEP KILIÇ
SAMSUN 2 MUALLA GÜLŞAH
SAMSUN 3 RÜSTEM KARA
SAMSUN 4 SEYİT AHMET KOÇAK
SAMSUN 5 ALİ YILMAZ
SAMSUN 6 SAVAŞ YALÇIN
SAMSUN 7 DOĞUKAN EKİZ
SAMSUN 8 ALPTEKİN ÖZÇELİK
SAMSUN 9 MEHMET MERT COŞAR
SİİRT 1 KADİR ÖZTÜRK
SİİRT 2 BURAK BURAK
SİİRT 3 ÇAĞDAŞ ÇEK
SİNOP 1 HASAN ÇORUM
SİNOP 2 UĞUR CAN ÖCAL
SİVAS 1 MUSTAFA SAÇLI
SİVAS 2 ENES BAHŞİ
SİVAS 3 FATİH BÜYÜKYAĞMUR
SİVAS 4 AHMET SELİM BIYIK
SİVAS 5 UĞUR TURAN
TEKİRDAĞ 1 ŞEREF ALBENİZ
TEKİRDAĞ 2 SADİ ERDURAN
TEKİRDAĞ 3 BİRKAN ÖZER
TEKİRDAĞ 4 HARUN YILMAZ
TEKİRDAĞ 5 METİN DEMİRTAŞ
TEKİRDAĞ 6 MERT ADALI
TEKİRDAĞ 7 BARIŞ TUNCA
TEKİRDAĞ 8 DAMLA NUR SALĞAR
TOKAT 1 DURSUN BAYRAM
TOKAT 2 SAYGIN ELMACIOĞLU
TOKAT 3 DİLARA AYDIN
TOKAT 4 FAHRETTİN KAYA
TOKAT 5 ZEYNEP ZELİHA OKTAN
TRABZON 1 ERKAN ARMUTÇI
TRABZON 2 YASİN BAHÇEKAPILI
TRABZON 3 MURAT YILDIZ
TRABZON 4 AHMET ÜÇÜNCÜ
TRABZON 5 DOĞAN EMİRZEOĞLU
TRABZON 6 UTKU ARSLAN
DERSİM 1 HIDIR SARIBUĞA
URFA 1 MEHMET PAR
URFA 2 MEHMET POLAT
URFA 3 AHMET METİN OKAY
URFA 4 BEDİR KEMAL
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