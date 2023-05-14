Memleket Partisi seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Oy Dağılımı, İl il harita seçim sonucu

Türkiye’de genel seçim sonuçları, Memleket Partisi’ne dair veriler yayınlanmaya başlarken, Sözcü’de Memleket Partisi’ne dair anlık veriler, il il milletvekili oy dağılımı belli olmaya başladı.
Memleket Partisi Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023
CHP Seçim Sonuçları 2023
AK Parti Seçim Sonuçları 2023
MHP Seçim Sonuçları 2023
YSP Seçim Sonuçları 2023
Memleket Partisi’ne dair genel bilgi
Memleket Partisi, Türkiye’de 2021 yılında kurulmuş bir siyasi partidir. Partinin lideri Muharrem İnce’dir ve parti merkezi Çankaya, Ankara’dadır. Atatürkçülük ve pro-Avrupacılık ideolojilerine sahip olan Memleket Partisi, merkez siyasi pozisyonunda konumlanmaktadır. Halil İlker Çelik genel sekreter, Nurdan Şahin Demirbağ genel başkan vekili ve İpek Özkal Sayan ise parti sözcüsüdür. Partinin sloganı: Bin Günde Memleket Hareketi. Üyelik sayısı 2023 yılına kadar 25.132’ye yükselmiştir ve parti, Türkiye’nin demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Parti, Türkiye’nin ekonomik krizlerine alternatif bir çözüm sunmak, yargı bağımsızlığını sağlamak, demokratik hakları korumak, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik çabaları desteklemek gibi hedefleri benimsemektedir.
Memleket Partisi il il milletvekili adayları listesi
|SEÇİM ÇEVRESİ
|
ADAY
SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|1
|TARKAN
|KULAK
|ADANA
|2
|ETHEM
|EKE
|ADANA
|3
|CELAL
|GÜVEN
|ADANA
|4
|BESTE
|TUNCEL
|ADANA
|5
|MURAT
|ARAVİ
|ADANA
|6
|GÖKHAN
|KUNT
|ADANA
|7
|NİLGÜN
|TOPAL
|ADANA
|8
|EMİNE
|GENÇ
|ADANA
|9
|DİLEK
|TEPE
|ADANA
|10
|MELTEM
|ŞİMŞEK
|ADANA
|11
|HABİB
|KOÇAK
|ADANA
|12
|ABDULSAMET
|YILDIRIM
|ADANA
|13
|YILMAZ
|KARAHAN
|ADANA
|14
|FEYZİ
|VURALGİL
|ADANA
|15
|EMİR
|ADIGÜZEL
|ADIYAMAN
|1
|İZ
|YÜCEDAĞ
|ADIYAMAN
|2
|ABDULMUSA MİRCAN
|GÜRBÜZ
|ADIYAMAN
|3
|MEHMET BERKAY
|ABACIALIR
|ADIYAMAN
|4
|CELALETTİN SAMET
|GÜNDÜZ
|ADIYAMAN
|5
|PERİHAN
|ÖZALP COŞKUN
|AFYON
|1
|FAİK
|EŞME
|AFYON
|2
|HAZIM
|ABİ
|AFYON
|3
|İRFAN
|GARİPCİN
|AFYON
|4
|FATMA
|BULUT
|AFYON
|5
|MEHMET ALİ
|BULUT
|AFYON
|6
|ORÇUN
|ÇELİK
|AĞRI
|1
|CENAP
|DAŞTAN
|AĞRI
|2
|SEDAT
|OĞUR
|AĞRI
|3
|HASAN
|POLAT
|AĞRI
|4
|ERSİN
|AVŞAR
|AMASYA
|1
|MURAT
|ERDEMİR
|AMASYA
|2
|SERCAN
|ÇOBAN
|AMASYA
|3
|ZEYNEP
|KILIÇ
|ANKARA-1
|1
|İPEK
|ÖZKAL SAYAN
|ANKARA-1
|2
|HALİL İLKER
|ÇELİK
|ANKARA-1
|3
|SİBEL
|ARACI
|ANKARA-1
|4
|AHMET
|ÖZALP
|ANKARA-1
|5
|MEHMET
|ELLİALTIOĞLU
|ANKARA-1
|6
|BURAK
|ÖZKORUL
|ANKARA-1
|7
|ATEŞ
|ÖZÇELİK
|ANKARA-1
|8
|LEVENT
|DURAN
|ANKARA-1
|9
|BETÜLAY
|İLHAN
|ANKARA-1
|10
|DENİZ
|ÜNLÜ
|ANKARA-1
|11
|ERTUĞRUL
|YILMAZ
|ANKARA-1
|12
|MELİH
|ALTINTAŞ
|ANKARA-1
|13
|DENİZ
|MUTLU
|ANKARA-2
|1
|HÜSEYİN AVNİ
|AKSOY
|ANKARA-2
|2
|MEHMET
|BERBER
|ANKARA-2
|3
|HAKKI ERMAN
|ERANIL
|ANKARA-2
|4
|ONUR CAN
|İNCU
|ANKARA-2
|5
|ÖZKAN
|ÇELİK
|ANKARA-2
|6
|EKİN ECE
|ÜNLÜ
|ANKARA-2
|7
|AHMET
|KONUK
|ANKARA-2
|8
|BAHAR
|ATA
|ANKARA-2
|9
|KUBİLAY ERSAN
|AKKANAT
|ANKARA-2
|10
|TUTKU
|ÖZER
|ANKARA-2
|11
|SERKAN
|KAPLAN
|ANKARA-3
|1
|YAVUZ KAYHAN
|YÜREGİR
|ANKARA-3
|2
|MUSTAFA
|ÇAĞLAYAN
|ANKARA-3
|3
|ALİ EVREN
|ERYILDIZ
|ANKARA-3
|4
|BURAK
|SAVTUR
|ANKARA-3
|5
|ZİYA
|KİRZUK
|ANKARA-3
|6
|YEKTA FAİK
|YILMAZ
|ANKARA-3
|7
|MERT
|KAYA
|ANKARA-3
|8
|ABDURRAHMAN
|TOPÇUOĞLU
|ANKARA-3
|9
|ÇAĞRI
|ÜNSAL
|ANKARA-3
|10
|TEOMAN
|ERSÖZ
|ANKARA-3
|11
|DENİZ
|GÖKKAYA
|ANKARA-3
|12
|ALEYNA
|GÜLŞEN
|ANTALYA
|1
|MEVLÜT
|DUDU
|ANTALYA
|2
|MUSTAFA
|KAVASOĞLU
|ANTALYA
|3
|HASAN
|YALÇIN
|ANTALYA
|4
|TURGUT
|OKUR
|ANTALYA
|5
|EMRE
|ERGİN
|ANTALYA
|6
|SERDAR
|GÜZEL
|ANTALYA
|7
|TAYFUN
|AYDOĞMUŞ
|ANTALYA
|8
|ŞEFİKA
|AYGÜNEŞ
|ANTALYA
|9
|DİLEK
|DİKER
|ANTALYA
|10
|HASAN BUĞRA
|MEYVECİOĞLU
|ANTALYA
|11
|EMİNE
|KANDİL
|ANTALYA
|12
|MUSTAFA HAYDAR
|DEMİROK
|ANTALYA
|13
|BAHRİ
|KENDİR
|ANTALYA
|14
|MISRA
|DENLİ
|ANTALYA
|15
|SELAMİ
|ÖZBARDAKÇI
|ANTALYA
|16
|MUSTAFA
|DEMİR
|ANTALYA
|17
|MURAT
|DEMİRCAN
|ARTVİN
|1
|SONER
|DURSUN
|ARTVİN
|2
|TARKAN
|YILMAZ
|AYDIN
|1
|CAVİT
|YENİPAZARLI
|AYDIN
|2
|SİBEL
|IŞIK
|AYDIN
|3
|CANER
|ÜNLÜ
|AYDIN
|4
|AHMET
|GÜLERYÜZ
|AYDIN
|5
|PEMBE
|KOÇ
|AYDIN
|6
|TOLGA
|İNCİ
|AYDIN
|7
|SEYHAN
|ATEŞ
|AYDIN
|8
|SİNAN
|YAĞIZ
|BALIKESİR
|1
|SİNAN
|DİKER
|BALIKESİR
|2
|GÖKSEL
|TAŞALTI
|BALIKESİR
|3
|HAKKI
|BİTİKLİ
|BALIKESİR
|4
|DİĞDAR
|DAŞKIN
|BALIKESİR
|5
|İBRAHİM
|KAYA
|BALIKESİR
|6
|AHMET
|AYDEMİR
|BALIKESİR
|7
|AKİDE
|KARAŞAHİN
|BALIKESİR
|8
|KEREM
|ALTANHAN
|BALIKESİR
|9
|AYŞEGÜL
|TOKTAY
|BİLECİK
|1
|HÜSEYİN
|KORKMAN
|BİLECİK
|2
|ŞÜKRÜ
|ÇETİNER
|BİNGÖL
|1
|ALPAY
|ESER
|BİNGÖL
|2
|GÖKSEL SERKAN
|AYDOĞAN
|BİNGÖL
|3
|CANER
|TUNCAY
|BİTLİS
|1
|ABDULKADİR
|ÖLEKLİ
|BİTLİS
|2
|YUSUF
|KORKMAZ
|BİTLİS
|3
|OZAN CEM
|DURDU
|BOLU
|1
|DUHA
|ÖZÇELİK
|BOLU
|2
|AHMET AKIN
|AYSAN
|BOLU
|3
|KADİR
|KARACA
|BURDUR
|1
|HULUSİ
|ÖZKAN
|BURDUR
|2
|HÜSEYİN CAN
|KARTAL
|BURDUR
|3
|CANSU
|ALTINSOY
|BURSA-1
|1
|ÖZCAN
|ÖZEL
|BURSA-1
|2
|RUŞEN
|SEVER
|BURSA-1
|3
|DEREN PAKİZE
|KARAKAYA
|BURSA-1
|4
|AHMET
|ATALAY
|BURSA-1
|5
|CEVDET
|ŞEN
|BURSA-1
|6
|ALP
|GÜMÜŞ
|BURSA-1
|7
|ZEYNEP
|GÖKMEN
|BURSA-1
|8
|UMAR BATINAY
|EREĞİLMEZ
|BURSA-1
|9
|ALİ KAĞAN
|ASLANOĞLU
|BURSA-1
|10
|BERKAY
|DESOVALI
|BURSA-2
|1
|ÖMER
|KAYIR
|BURSA-2
|2
|MESUT
|ŞAHİN
|BURSA-2
|3
|YASEMİN
|SOYDAN
|BURSA-2
|4
|İLKER
|KILIÇ
|BURSA-2
|5
|DOĞAN
|YILDIZ
|BURSA-2
|6
|İLKER
|ÇEVİK
|BURSA-2
|7
|ŞENOL
|SELÇUK
|BURSA-2
|8
|RÜYA
|ÖZDEN
|BURSA-2
|9
|HAMİT
|ŞAKAR
|BURSA-2
|10
|UMUT
|KAYGISIZ
|ÇANAKKALE
|1
|AYCAN
|ATALAY
|ÇANAKKALE
|2
|ATALAY
|SEÇKİN
|ÇANAKKALE
|3
|İLKNUR
|İNCE
|ÇANAKKALE
|4
|TALHA
|YILMAZ
|ÇANKIRI
|1
|ADA
|ÇELİKER
|ÇANKIRI
|2
|OSMAN
|DEDE
|ÇORUM
|1
|GÜVEN
|KILIÇAY
|ÇORUM
|2
|SONER
|DEMİR
|ÇORUM
|3
|OLGUN
|ÇAKAR
|ÇORUM
|4
|HAMDİ
|DİVAN
|DENİZLİ
|1
|ERHAN
|DERİCİ
|DENİZLİ
|2
|OSMAN
|ULUKÖY
|DENİZLİ
|3
|DOĞAN
|EROL
|DENİZLİ
|4
|HÜSEYİN HARUN
|ÖKEK
|DENİZLİ
|5
|HAKAN
|KARAPINAR
|DENİZLİ
|6
|MEHMET DOĞUKAN
|YALDIZ
|DENİZLİ
|7
|DENİZ
|KAROL
|DİYARBAKIR
|1
|ATİLLA
|ECE
|DİYARBAKIR
|2
|NACATİ
|GÜNAY
|DİYARBAKIR
|3
|VEYSİ
|ESEN
|DİYARBAKIR
|4
|MEHMET İRFAN
|SEYİTOĞULLARI
|DİYARBAKIR
|5
|MUHAMMED MURAT
|GÜLOĞLU
|DİYARBAKIR
|6
|ZÜLKÜF ARDA
|ÇOBAN
|DİYARBAKIR
|7
|ULAŞ
|ALKAN
|DİYARBAKIR
|8
|İREM
|AYKAÇ
|DİYARBAKIR
|9
|SÜLEYMAN
|KAPLAN
|DİYARBAKIR
|10
|UĞUR
|KABANCI
|DİYARBAKIR
|11
|YONCA
|YİŞİN
|DİYARBAKIR
|12
|BARIŞ
|PAMUKÇU
|EDİRNE
|1
|ERDEM
|BİRCAN
|EDİRNE
|2
|OKTAY
|BOZKURT
|EDİRNE
|3
|SAMİ
|ÇAKIRLAR
|EDİRNE
|4
|ŞEYDANUR
|AKÇA
|ELAZIĞ
|1
|ÖMER
|KAN
|ELAZIĞ
|2
|KÜRŞAD
|ASLAN
|ELAZIĞ
|3
|ENES FASRUK
|NOM
|ELAZIĞ
|4
|HASAN SALTUK
|TAYANÇ
|ELAZIĞ
|5
|ÖZGÜR
|KALE
|ERZİNCAN
|1
|MİRAÇ TAHSİN
|YANAR
|ERZİNCAN
|2
|YENER
|ALAÇAYIR
|ERZURUM
|1
|BURAK
|GÖNDER
|ERZURUM
|2
|GENCEBAY EKREM
|ATALAY
|ERZURUM
|3
|EDANUR
|ULUDAĞ
|ERZURUM
|4
|VEYSEL
|KARSLI
|ERZURUM
|5
|OĞUZHAN
|BARIN
|ERZURUM
|6
|UMUT
|ORBEY
|ESKİŞEHİR
|1
|İLHAN
|DÜZYÜREK
|ESKİŞEHİR
|2
|BİRKAN
|DEMİRDİZEN
|ESKİŞEHİR
|3
|NESLİHAN
|BOZTEPE DEMİRCİLEK
|ESKİŞEHİR
|4
|SALİH
|ESKİCİ
|ESKİŞEHİR
|5
|DORUKHAN
|DEMİREL
|ESKİŞEHİR
|6
|ENES
|ERDÖNMEZ
|ANTEP
|1
|KORAY
|KURT
|ANTEP
|2
|CEVDET
|GÜDÜCÜ
|ANTEP
|3
|GÜLCAN
|ÖZDEMİR
|ANTEP
|4
|ALİCAN
|DOĞAN
|ANTEP
|5
|İLKNUR
|KIRBAÇ
|ANTEP
|6
|MEHMET
|ORAK
|ANTEP
|7
|EDA
|BOZGEYİK
|ANTEP
|8
|ONUR
|YETİM
|ANTEP
|9
|ŞAHİN
|KOÇAK
|ANTEP
|10
|SERGEN
|ŞAHİN
|ANTEP
|11
|İBRAHİM
|YEMEZ
|ANTEP
|12
|MUHAMMET ALPER
|ESER
|ANTEP
|13
|AHMET
|YUNUSOĞLU
|ANTEP
|14
|OKTAY
|KIZILDAĞ
|GİRESUN
|1
|VEHBİ
|GÜVEN
|GİRESUN
|2
|YUNİS
|TÜRK
|GİRESUN
|3
|ERKAN
|ŞENEL
|GİRESUN
|4
|HİRA
|TUNAHAN
|GÜMÜŞHANE
|1
|HİKMET CAN
|AKDAĞ
|GÜMÜŞHANE
|2
|ADEM
|KOÇ
|HAKKARİ
|1
|ÇERGEZ
|MERMİT
|HAKKARİ
|2
|HETEM
|ÇAĞLIN
|HAKKARİ
|3
|OKTAY
|KEPEZ
|HATAY
|1
|MEHMET
|SORAR
|HATAY
|2
|HÜSEYİN ATA
|KAŞGÖZ
|HATAY
|3
|SERDAL
|ALKAN
|HATAY
|4
|BİLGİN
|FIRINCIOĞULLARI
|HATAY
|5
|MÜNİR CEM
|DOLAPÇIOĞLU
|HATAY
|6
|MUSTAFA
|BAYIR
|HATAY
|7
|REŞİT
|MİÇOOĞILLARI
|HATAY
|8
|KAZIM
|YALÇIN
|HATAY
|9
|OSMAN
|KÖĞÇE
|HATAY
|10
|AHMET BİRTAN
|DÖNMEZ
|HATAY
|11
|HAMZA
|TECİMEN
|ISPARTA
|1
|HARUN
|HAKERİ
|ISPARTA
|2
|MEHMET
|GÜNGÖR
|ISPARTA
|3
|SABRİ
|KOCABAŞ
|ISPARTA
|4
|CİHAN
|KADIKIRAN
|MERSİN
|1
|ZAFER BURAK
|HASAR
|MERSİN
|2
|ÖZGÜR
|TÜRKER
|MERSİN
|3
|SULTAN
|PERÇEM
|MERSİN
|4
|ERSİN SADIK
|GÜNGÖR
|MERSİN
|5
|ÇAĞLAR
|KÖKSEL
|MERSİN
|6
|HAKAN
|UYAR
|MERSİN
|7
|MEHMET
|ATILGAN
|MERSİN
|8
|FATİH EMRE
|KARAAĞAÇ
|MERSİN
|9
|TALİP
|ŞAHİN
|MERSİN
|10
|ALİM
|GÜRGAH
|MERSİN
|11
|BERK ŞAFAK
|GÜLMEZ
|MERSİN
|12
|BEDİRHAN
|GÖK
|MERSİN
|13
|AYKUTHAN
|AKSOY
|İSTANBUL-1
|1
|OSMAN SERKAN
|İLERİ
|İSTANBUL-1
|2
|MUHAMMED ALİ
|ACAR
|İSTANBUL-1
|3
|ATİLLA
|AYTAÇ
|İSTANBUL-1
|4
|MAHMUT ZEKİ
|ÇAKIR
|İSTANBUL-1
|5
|SEMRA
|YILDIZ
|İSTANBUL-1
|6
|ADEM
|GENÇ
|İSTANBUL-1
|7
|NİHAT
|YILDIRIM
|İSTANBUL-1
|8
|ÖMER
|AKALIN
|İSTANBUL-1
|9
|AZİZ
|İPEKÇİ
|İSTANBUL-1
|10
|SEDEF
|ADIGÜZEL
|İSTANBUL-1
|11
|HASAN
|TAVUSBAY
|İSTANBUL-1
|12
|BİNALİ
|KARAMAN
|İSTANBUL-1
|13
|MİNE
|DURAL
|İSTANBUL-1
|14
|MURAT
|DAL
|İSTANBUL-1
|15
|ZUHAL
|GÜLİSKİN
|İSTANBUL-1
|16
|ENVER
|YAVUZ
|İSTANBUL-1
|17
|ZEYNEL
|BOZKURT
|İSTANBUL-1
|18
|OKTAY
|KUZUĞ
|İSTANBUL-1
|19
|EYÜP
|KANTAR
|İSTANBUL-1
|20
|AHMET DUHAN
|AKHALİ
|İSTANBUL-1
|21
|EGEMEN DOĞUKAN
|DURSUN
|İSTANBUL-1
|22
|ÖZGÜR
|ARKUN
|İSTANBUL-1
|23
|BİRGÜL
|YILDIRIM
|İSTANBUL-1
|24
|MUSTAFA NİZAM
|DOĞRU
|İSTANBUL-1
|25
|AHMET
|ÖZBEK
|İSTANBUL-1
|26
|KAĞAN
|TANGÖR
|İSTANBUL-1
|27
|ORHANCAN
|SUBAŞI
|İSTANBUL-1
|28
|SELÇUK
|DEDE
|İSTANBUL-1
|29
|ALPASLAN
|ÇABUK
|İSTANBUL-1
|30
|BEKİR
|YILDIRIM
|İSTANBUL-1
|31
|ZUHAL
|ÜÇAL
|İSTANBUL-1
|32
|LALE
|ÖZEL
|İSTANBUL-1
|33
|MUHAMMET ALİ
|ABAY
|İSTANBUL-1
|34
|UMUT
|NAZLI
|İSTANBUL-1
|35
|BARAN
|ÇİFTÇİ
|İSTANBUL-2
|1
|NURDAN ŞAHİN
|DEMİRBAĞ
|İSTANBUL-2
|2
|MEHMET LEVENT
|KAZANCIOĞLU
|İSTANBUL-2
|3
|EMRE BERK
|HACIGÜZELLER
|İSTANBUL-2
|4
|AZİZ AYKUT
|DEMİRAY
|İSTANBUL-2
|5
|HASAN
|İPEK
|İSTANBUL-2
|6
|UFKUN
|DOĞAN
|İSTANBUL-2
|7
|SEDA
|BAYDERE
|İSTANBUL-2
|8
|HÜLYA
|KOBANERİ
|İSTANBUL-2
|9
|SANEM EYİGÜN
|MANAV
|İSTANBUL-2
|10
|TÜLAY
|DOĞAN
|İSTANBUL-2
|11
|YILDIRAY
|GENÇ
|İSTANBUL-2
|12
|MEHMET YAŞAR YAVUZ
|FIRILDAK
|İSTANBUL-2
|13
|İSA
|METİN
|İSTANBUL-2
|14
|MELİS
|AKTAŞ
|İSTANBUL-2
|15
|ŞENER
|ŞEREN
|İSTANBUL-2
|16
|ERSİN
|KOÇHAN
|İSTANBUL-2
|17
|MUSA
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-2
|18
|YUSUF
|KARATAŞ
|İSTANBUL-2
|19
|AYDIN
|KARA
|İSTANBUL-2
|20
|MESUT
|TANDOĞAN
|İSTANBUL-2
|21
|UĞUR
|ÇİMEN
|İSTANBUL-2
|22
|MUHAMMED ÖMER
|PAMUK
|İSTANBUL-2
|23
|BURAKCAN
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|24
|BURKAY
|ÖNCEL
|İSTANBUL-2
|25
|ERDEN YASİN
|BOYACI
|İSTANBUL-2
|26
|BURHAN EREN
|PARLAKYILDIZ
|İSTANBUL-2
|27
|DOĞUKAN
|BABACAN
|İSTANBUL-3
|1
|ERTUĞRUL
|GÜLSEVER
|İSTANBUL-3
|2
|MUSTAFA
|BÜYÜK
|İSTANBUL-3
|3
|YUNUS
|CAN
|İSTANBUL-3
|4
|HAZAL
|KARAOĞLAN
|İSTANBUL-3
|5
|RUHİ
|TUNCEL
|İSTANBUL-3
|6
|RAMAZAN
|ERTAN
|İSTANBUL-3
|7
|ÜNAL
|KİRMİÇ
|İSTANBUL-3
|8
|BAŞAK
|ERÜNSAL
|İSTANBUL-3
|9
|ÇİĞDEM
|ERİŞ
|İSTANBUL-3
|10
|AHMET
|GÜLTEN
|İSTANBUL-3
|11
|EZGİ
|SABAZ
|İSTANBUL-3
|12
|PINAR
|ALYANSOĞLU
|İSTANBUL-3
|13
|TURAN
|ÜNLÜ
|İSTANBUL-3
|14
|TUNA
|AÇIKGÖZ
|İSTANBUL-3
|15
|MERVE
|ÇAÇAN
|İSTANBUL-3
|16
|İBRAHİM
|DÖNMEZ
|İSTANBUL-3
|17
|METİN
|EĞRİOĞLU
|İSTANBUL-3
|18
|EFE
|KALAY
|İSTANBUL-3
|19
|ABDULKADİR
|TOZYILMAZ
|İSTANBUL-3
|20
|RAŞİT
|MANDACI
|İSTANBUL-3
|21
|BÜLENT
|UYĞUR
|İSTANBUL-3
|22
|OLCAY
|AYDIN
|İSTANBUL-3
|23
|SEVDA
|TÜRKSEVER
|İSTANBUL-3
|24
|UĞUR
|ÇOPUR
|İSTANBUL-3
|25
|EVRİM
|YILMAZ
|İSTANBUL-3
|26
|ELİF SUDE
|KIZILKAYA
|İSTANBUL-3
|27
|NECMİ
|TEZCAN
|İSTANBUL-3
|28
|CANSU
|UZUNBABALAR
|İSTANBUL-3
|29
|BERKAY
|MORGÜL
|İSTANBUL-3
|30
|FURKAN
|DURAN
|İSTANBUL-3
|31
|MUSTAFA
|KAVURGA
|İSTANBUL-3
|32
|ÖMER
|SATI
|İSTANBUL-3
|33
|BERKE
|ÖZDAL
|İSTANBUL-3
|34
|AZİZ CAN
|AYDIN
|İSTANBUL-3
|35
|DENİZ
|DOĞAN
|İSTANBUL-3
|36
|YUSUF
|ALTAY
|İZMİR-1
|1
|CÜNEYT
|OĞUZ
|İZMİR-1
|2
|ALİ TUNÇ
|CAN
|İZMİR-1
|3
|GÜLDEREN
|ÖZAFACAN ZEĞEREK
|İZMİR-1
|4
|HARUN
|DÜŞENKALKAN
|İZMİR-1
|5
|BEYHAN
|MUTLU
|İZMİR-1
|6
|BAŞARAN
|AKTAN
|İZMİR-1
|7
|İSMAİL
|YILDIZ
|İZMİR-1
|8
|TURAN
|ÇATAL
|İZMİR-1
|9
|TUFAN
|ÖZTÜRK
|İZMİR-1
|10
|AHMET ÖMER
|ERKENCİ
|İZMİR-1
|11
|CEM MERİH
|YENER
|İZMİR-1
|12
|OLCA ÖMÜR
|ARAS
|İZMİR-1
|13
|EFE
|YURDAKUL
|İZMİR-1
|14
|FURKAN
|MOLLA
|İZMİR-2
|1
|ASUMAN ALİ
|GÜVEN
|İZMİR-2
|2
|MAHİR
|BAKAN
|İZMİR-2
|3
|TUĞÇE
|SEMERCİOĞLU
|İZMİR-2
|4
|MEVHİBE
|KOLOĞLU
|İZMİR-2
|5
|LEVENT
|ÖREN
|İZMİR-2
|6
|MERVE
|DUMAN
|İZMİR-2
|7
|ÖMER
|GÖNENÇER
|İZMİR-2
|8
|ALEV
|GÜNYAR
|İZMİR-2
|9
|BURAK
|KURT
|İZMİR-2
|10
|GÜRSEL
|DİNKTEPE
|İZMİR-2
|11
|MERT
|DİKMEN
|İZMİR-2
|12
|FURKAN
|ASLAN
|İZMİR-2
|13
|GÖRKEM
|SÜREN
|İZMİR-2
|14
|TAHA
|KARAÇELİK
|KARS
|1
|MEHMET GÖKHAN
|ARAÇ
|KARS
|2
|ERCAN
|ÇINAR
|KARS
|3
|KENAN
|OLGUN
|KASTAMONU
|1
|MUSTAFA
|BAŞESGİOĞLU
|KASTAMONU
|2
|AYTEN
|URGANİOĞLU
|KASTAMONU
|3
|YUNUS EMRE
|KAY
|KAYSERİ
|1
|HASAN
|ÇETİN
|KAYSERİ
|2
|FURKAN AHMET
|TECER
|KAYSERİ
|3
|BEYZA
|ŞAHİN
|KAYSERİ
|4
|TUNAHAN
|ÖNDER
|KAYSERİ
|5
|YUSUF İHSAN
|ATASUN
|KAYSERİ
|6
|İSMAİL FURKAN
|ALTAN
|KAYSERİ
|7
|ALİ KEREM
|YAĞCIOĞLU
|KAYSERİ
|8
|NURİ FURKAN
|SARI
|KAYSERİ
|9
|YASİR
|ÇAKMAK
|KAYSERİ
|10
|YILMAZ
|ALTIN
|KIRKLARELİ
|1
|ASLI
|ELİGÜZEL
|KIRKLARELİ
|2
|İDİL
|ÖZKAN
|KIRKLARELİ
|3
|GİZEM
|DOĞAN
|KIRŞEHİR
|1
|GÜLAY
|BALTALIK
|KIRŞEHİR
|2
|KERİM
|ORHAN
|KOCAELİ
|1
|UMUT HAMİT
|BİRBEN
|KOCAELİ
|2
|MURAT
|ERİNÇ
|KOCAELİ
|3
|MURAT
|GÖKDEMİR
|KOCAELİ
|4
|MEHMET
|BALİ
|KOCAELİ
|5
|ÖZLEM
|KAMIŞOĞLU
|KOCAELİ
|6
|GÜRKAN ORAN
|YILDIZ
|KOCAELİ
|7
|CELAL
|ISIRKAN
|KOCAELİ
|8
|BARAN
|ERSEÇKİN
|KOCAELİ
|9
|BİRKAN
|VİRZİLLİ
|KOCAELİ
|10
|SAMET
|KIRDUDU
|KOCAELİ
|11
|ENES
|BUĞDAY
|KOCAELİ
|12
|GÖKBERK
|ALTIN
|KOCAELİ
|13
|RECEP CİHAD
|ŞEN
|KOCAELİ
|14
|ÜNAL
|KARASAĞIZ
|KONYA
|1
|ÖMER
|ÖZDOĞAN
|KONYA
|2
|ERSİN
|CANDAN
|KONYA
|3
|MAHMUT
|ELİHAYRAT
|KONYA
|4
|ÖMER
|SÜLE
|KONYA
|5
|MEHMET
|KOÇER
|KONYA
|6
|HASAN
|ÖZKAY
|KONYA
|7
|FATİH
|KAZANBAŞ
|KONYA
|8
|HAVVA
|DEMİREZEN
|KONYA
|9
|ADEM
|DEMİR
|KONYA
|10
|İBRAHİM
|DOĞRU
|KONYA
|11
|EMRE
|DERİN
|KONYA
|12
|UĞUR
|BOZ
|KONYA
|13
|TOLGA
|TAŞKIN
|KONYA
|14
|HÜLYA
|TOPUKSUZ
|KONYA
|15
|KADİR
|GÖZ
|KÜTAHYA
|1
|ADEM
|YILMAZ
|KÜTAHYA
|2
|HALİL
|ÜNLÜ
|KÜTAHYA
|3
|FATİH FURKAN
|AKKURT
|KÜTAHYA
|4
|OZAN RIZA
|ÖZGÜDEN
|KÜTAHYA
|5
|MUSTAFA
|CANTÜRK
|MALATYA
|1
|BURCA BENAY
|TURFANDA ÇİNKILIÇ
|MALATYA
|2
|SAMET FIRAT
|ÖZKAŞ
|MALATYA
|3
|OKAN
|FİDAN
|MALATYA
|4
|MEHMET ONUR
|İŞİM
|MALATYA
|5
|ÖZGÜL
|OLCAN
|MALATYA
|6
|KAAN
|GÖLESAN
|MANİSA
|1
|FİDEL
|OKAN
|MANİSA
|2
|LAMİHA
|ÖZTÜRK
|MANİSA
|3
|GÜLNUR
|EFE
|MANİSA
|4
|KASIM UTKU
|AKTÜRK
|MANİSA
|5
|NİDA
|ARIKAN
|MANİSA
|6
|BURAK
|ŞENGÜN
|MANİSA
|7
|GÖKHAN
|DUVAN
|MANİSA
|8
|EGEMEN
|GÜNER
|MANİSA
|9
|FATİH
|ŞAHİN
|MANİSA
|10
|MUHAMMED CANER
|DEMİR
|MARAŞ
|1
|HİLMİ EMRE
|KAZANCI
|MARAŞ
|2
|HALİL İBRAHİM
|KURUÇAY
|MARAŞ
|3
|ÖMER
|CANPOLAT
|MARAŞ
|4
|DURMUŞ
|KARAKAŞ
|MARAŞ
|5
|HAMZA
|ERPAYLAŞTIRAN
|MARAŞ
|6
|ERDAL
|ÇİFTÇİ
|MARAŞ
|7
|OĞUZHAN
|KEKLİK
|MARAŞ
|8
|FERİHA
|KAYACIK
|MARDİN
|1
|SEYFETTİN
|ÇELİK
|MARDİN
|2
|SELMA
|ADEMHAN
|MARDİN
|3
|MUHİTTİN
|ÇOĞALA
|MARDİN
|4
|ABDURRAHMAN
|ÇOKAL
|MARDİN
|5
|HASAN CAN
|DEDE
|MARDİN
|6
|ENES
|DAĞ
|MUĞLA
|1
|SÜLEYMAN
|DİNÇBERK
|MUĞLA
|2
|İBRAHİM
|İBRAHİM
|MUĞLA
|3
|CANAN
|KARAOSMANOĞLU
|MUĞLA
|4
|OSMAN
|KURTULUŞ
|MUĞLA
|5
|BUSE
|TOKAÇ
|MUĞLA
|6
|ÜMİT
|İFTAR
|MUĞLA
|7
|SUBUTAY
|AKÇA
|MUŞ
|1
|KEREM
|UYANIK
|MUŞ
|2
|MUHAMMED SEFA
|DEMİR
|MUŞ
|3
|ADEM
|KARAAĞAÇ
|NEVŞEHİR
|1
|NECATİ
|GÜNGÖR
|NEVŞEHİR
|2
|MUSTAFA
|ARSLAN
|NEVŞEHİR
|3
|GÜRKAN ORAN
|ÇETİNKAYA
|NİĞDE
|1
|UFUK
|TEKELİ
|NİĞDE
|2
|FEHMİ
|MERAL
|NİĞDE
|3
|TAYYİP
|ÖKMEN
|ORDU
|1
|SEBANUR
|ÖZDEMİR
|ORDU
|2
|ÖYKÜ
|ÇALIŞ
|ORDU
|3
|CUMHUR
|İNCE
|ORDU
|4
|MUSTAFA
|BAŞTEPE
|ORDU
|5
|BATUHAN
|YILMAZ
|ORDU
|6
|SEDA
|GÜLER
|RİZE
|1
|ATİLLA
|KAYHAN
|RİZE
|2
|NİHAL
|DEMİR
|RİZE
|3
|FURKAN
|KAZMAZ
|SAKARYA
|1
|FATMA
|KURTULUŞ
|SAKARYA
|2
|YASİN
|GÖNÜL
|SAKARYA
|3
|SAFFET
|KILIÇARSLAN
|SAKARYA
|4
|ONUR MEHMET
|AKIN
|SAKARYA
|5
|ÇAĞDAŞ
|ÖZ
|SAKARYA
|6
|EMRE
|KEY
|SAKARYA
|7
|FATİH YÜŞA
|ÜNLÜ
|SAKARYA
|8
|ÜMİT ERCAN
|KARAPEKMEZ
|SAMSUN
|1
|RECEP
|KILIÇ
|SAMSUN
|2
|MUALLA GÜLŞAH
|SAMSUN
|3
|RÜSTEM
|KARA
|SAMSUN
|4
|SEYİT AHMET
|KOÇAK
|SAMSUN
|5
|ALİ
|YILMAZ
|SAMSUN
|6
|SAVAŞ
|YALÇIN
|SAMSUN
|7
|DOĞUKAN
|EKİZ
|SAMSUN
|8
|ALPTEKİN
|ÖZÇELİK
|SAMSUN
|9
|MEHMET MERT
|COŞAR
|SİİRT
|1
|KADİR
|ÖZTÜRK
|SİİRT
|2
|BURAK
|BURAK
|SİİRT
|3
|ÇAĞDAŞ
|ÇEK
|SİNOP
|1
|HASAN
|ÇORUM
|SİNOP
|2
|UĞUR CAN
|ÖCAL
|SİVAS
|1
|MUSTAFA
|SAÇLI
|SİVAS
|2
|ENES
|BAHŞİ
|SİVAS
|3
|FATİH
|BÜYÜKYAĞMUR
|SİVAS
|4
|AHMET SELİM
|BIYIK
|SİVAS
|5
|UĞUR
|TURAN
|TEKİRDAĞ
|1
|ŞEREF
|ALBENİZ
|TEKİRDAĞ
|2
|SADİ
|ERDURAN
|TEKİRDAĞ
|3
|BİRKAN
|ÖZER
|TEKİRDAĞ
|4
|HARUN
|YILMAZ
|TEKİRDAĞ
|5
|METİN
|DEMİRTAŞ
|TEKİRDAĞ
|6
|MERT
|ADALI
|TEKİRDAĞ
|7
|BARIŞ
|TUNCA
|TEKİRDAĞ
|8
|DAMLA NUR
|SALĞAR
|TOKAT
|1
|DURSUN
|BAYRAM
|TOKAT
|2
|SAYGIN
|ELMACIOĞLU
|TOKAT
|3
|DİLARA
|AYDIN
|TOKAT
|4
|FAHRETTİN
|KAYA
|TOKAT
|5
|ZEYNEP ZELİHA
|OKTAN
|TRABZON
|1
|ERKAN
|ARMUTÇI
|TRABZON
|2
|YASİN
|BAHÇEKAPILI
|TRABZON
|3
|MURAT
|YILDIZ
|TRABZON
|4
|AHMET
|ÜÇÜNCÜ
|TRABZON
|5
|DOĞAN
|EMİRZEOĞLU
|TRABZON
|6
|UTKU
|ARSLAN
|DERSİM
|1
|HIDIR
|SARIBUĞA
|URFA
|1
|MEHMET
|PAR
|URFA
|2
|MEHMET
|POLAT
|URFA
|3
|AHMET METİN
|OKAY
|URFA
|4
|BEDİR
|KEMAL
|URFA
|5
|MİNEGÜL
|GÜRSES
|URFA
|6