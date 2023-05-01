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1 Mayıs 2023
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Memleket Partisi’nde bir üst düzey istifa daha

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Seçimlere 13 gün kala Memleket Partisi’nden üst düzey istifa açıklaması geldi. Memleket Partisi’nin kurucu ve Parti Meclisi üyesi Ahmet Meşe, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi gerektiğini belirterek partisinden istifa etti.

“SEÇİMDE TEK YÜREK OLUNMALI”

Memleket Partisi Parti Meclis üyesi Ahmet Meşe, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya paylaşımında, 14 Mayıs seçimlerinde ‘tek yürek’ olunması gerektiğini vurgulayan Meşe şu ifadelere yer verdi:

*Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm bileşenlerinin yeniden işlediği bir Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir.

*14 Mayıs seçimi, evlatlarımızın geleceğinin belirleneceği, parlamenter rejimin yeniden şekilleneceği, insan onuruna yakışır hukuk ve ekonomik düzene geçişin sağlanacağı kısacası Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı tarihi bir seçim olacağından; bu seçimde tek yürek olunmasının, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin büyük önem arz ettiği bir gerçektir.

*Bu nedenle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu gerçekten hareketle, farklı görüşlerdeki siyasi partilerin ve kişilerin bir araya geldiği Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği inancındayım.

*Bu gerekçelerle Parti Meclis üyesi olduğum Memleket Partisinden istifa ettiğimi belirtir, Sayın Muharrem İnce ve çalışma arkadaşlarıma yaklaşık iki yıldır bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim.

Alaturka Online
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