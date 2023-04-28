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28 Nisan 2023
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Memleket Partisi’nde ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Memleket Partisi’nden istifalar sürüyor. Son olarak Antalya Serik ilçe Başkanı Ali Kurt ve yönetimi istifa etti.

“ATATÜRKÇÜLER DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİR”

Memleket Partisi Antalya Serik  ilçe örgütü başkanı ve yönetimi ‘kandırıldıklarını’ belirterek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla istifa ettiklerini açıkladı. Memleket Partisi Serik ilçe Başkanı Ali Kurt, istifaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Sayın sevgili hemşerilerim 2 yıldır Serik memleket Partisi İlçe Başkanlığı mı kendi isteğim üzerine istifa etmişimdir. 2 yıldır emek verdiğim partimde Serik İlçe Örgütü olarak  Sayın Muharrem İnce bize Demokrasiyi gösterememiştir. Antalya İl başkanlığında fırıldağın olduğu yerde biz yokuz.

2 yıldır yorduğum ilçe örgütünden ve Serik halkından özür dilerim. Kandırılmış olduğumuz anlaşılmıştır. Eski il Başkanım Ramazan Deniz ve ben olmak üzere bütün Atatürkçüler diskalifiye edilmiştir demişti ya Kılıçdaroğlu’na hep Atatürkçüleri bir kenara attılar. O da bizi bir kenara attı. Memleket Partisi ile örgüt olarak yollarımız ayrılmıştır saygılar ve sevgiler Teşekkürler Serik. Demokrasi olmayan yerde durmamız sakıncalı”

Alaturka Online
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