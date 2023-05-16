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16 Mayıs 2023
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Memleket Partisi’nde istifa kararı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yiğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

“ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirten Yiğen, “Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığından ve yönetiminden istifa ettik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip görüştüğümüzde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldık. Bu kararımız devam ediyor. İkinci turda da desteğimiz devam edecektir.” dedi. (AA)

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