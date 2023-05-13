Memleket Partisi’nden 5 ilçe başkanı istifa etti: Kılıçdaroğlu’na destek vereceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından il ve ilçe örgütlerinden farklı açıklamalar gelmeye başladı.
Memleket Partisi Trabzon İl Teşkilatı ve 18 ilçe dün; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a desteklerini açıkladı.
Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Çarşı Başı ilçe başkanları, kendilerine sorulmadan alınan bu karar tepki gösterdi.
5 İLÇE BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KARARI ALDI
5 ilçe başkanının imzasıyla kamuoyuna sunulan yazılı açıklamada, “İlçe Başkanları olarak beraber oturup fikir alışverişi yaptığımızda Trabzon İl Teşkilatı ile aynı görüşte olmadığımız kararını aldık” denildi.
Başkanlar, Memleket Partisi’nden istifa ettiklerini açıkladı. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi destekleyeceklerini duyurdular.