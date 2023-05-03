Memleket Partisi’nden CHP’ye toplu geçiş

Memleket Partisi’nden istifa eden eski il Başkanı Baki Dündar ile partiden istifa eden eski il ve ilçe yöneticileri ve parti üyeleri, törenle CHP’ye katıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ İSTİFASININ ARDINDAN İSTİFA ETMİŞLERDİ…

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gaye Usluer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem görevinden hem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum” paylaşımı ile istifasını duyuran Prof. Dr. Gaye Usluer’in ardından Memleket Partisi Eskişehir teşkilatında adeta bir deprem yaşanmıştı.

Memleket Partisi’nden istifa eden eski il başkanı Baki Dündar’a rozetini CHP İl Başkanı Recep Taşel taktı.

Prof. Dr. Usluer’in ardından Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar, Memleket Partisi Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Alican Öztürk ile birlikte ilçe yöneticilerinden oluşan çok sayıda kişi partiden istifasını açıklamıştı.

CHP’YE GEÇTİLER

Memleket Partisi’nden istifa eden eski il başkanı Baki Dündar ile eski ilçe başkanları, yöneticiler ve parti üyesi olan yaklaşık 25 kişi yeniden CHP’ye geçti.

CHP il binasında, Memleket Partisi’nden istifa ederek CHP’ye katılanlar için tören düzenlendi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel yaptığı konuşmada, CHP ailesinin büyümesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “İlk turda yüzde 60 oy oranı ile, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Hedefimiz TBMM’de de Eskişehir’de de birinci parti olmak” dedi.

“NEFRET DİLİ, İFTİRACI ÜSLUP KAYBEDECEK”

Geçtiğimiz ay içinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve genel merkezde üyeliği gerçekleşen 26. Dönem CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer de törende yaptığı konuşmada, “Gün birlik ve beraberlik günü. Cenke gitmiyoruz. 14 Mayıs demokrasi şöleni olacak. Öfke, nefret dili, iftiracı üslup kaybedecek. Sakin güç kazanacak. Uzlaşacağız. Birlikte kazanacağız” diye konuştu.