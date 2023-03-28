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28 Mart 2023
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Memleket Partisi’nden Erdoğan’ın adaylığına itiraz

Alaturka Online
Alaturka Online

Çelik, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, YSK’nin geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin Resmi Gazete’de yayımlandığını, bugün itibarıyla da listeye itiraz sürecinin başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına Memleket Partisi olarak itirazda bulunduklarını belirten Çelik, “Anayasa’mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında ‘Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.’ denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk.” diye konuştu. (AA)

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